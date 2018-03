Empoli corsaro a Pescara: è fuga in vetta

L'Empoli espugna lo stadio Adriatico e vola a +5 dal Frosinone, costretto allo 0-0 in casa della Ternana. Gli azzurri di Toscana provano quindi la prima mini fuga verso la promozione in serie A grazie alla rete con cui Alfredo Donnarumma, ex di turno, ha schiantato un Pescara disordinato ma mai domo. Sfortunati gli abruzzesi, che hanno anche vanificato il possibile pareggio al 41', quando Pettinari ha fallito un rigore facendosi ipnotizzare da Gabriel, che aveva precedentemente steso Mancuso.

Importante passo in avanti anche per il Palermo, che guidato da Coronado rifila quattro reti al Carpi: tripletta per il brasiliano ex Trapani e rete del 3-0 segnata dal prodotto delle giovanili rosanero La Gumina.

Capitan Tuia regala tre punti alla Salernitana contro il Novara e i campani ora sperano di inserirsi nella corsa per i playoff. In coda importante vittoria esterna per la Virtus Entella sul campo della Cremonese: decisiva la rete di Gatto nei primi minuti. Nulla di fatto, infine, tra Pro Vercelli e Avellino: 0-0 in Piemonte al triplice fischio finale.

Risultati:

Cremonese-Virtus Entella 0-1

9' L. Gatto

Palermo-Carpi 4-0

18' rig., 47', 76' Coronado, 67' La Gumina

Pescara-Empoli 0-1

18' Al. Donnarumma

Pro Vercelli-Avellino 0-0

Salernitana-Novara 1-0

60' Tuia

Ternana-Frosinone 0-0

Classifica:

Empoli 60, Frosinone 55, Palermo 54, Cittadella 50, Bari 50, Parma 47, Perugia 46, Venezia 46, Carpi 44, Spezia 42, Cremonese 41, Salernitana 41, Foggia 40, Pescara 37, Avellino 36, Novara 35, Virtus Entella 35, Brescia 34, Cesena 33, Pro Vercelli 30, Ascoli 30, Ternana 27

SPORTAL.IT | 25-03-2018 15:05