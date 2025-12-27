Empoli-Frosinone 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Empoli–Frosinone accende la 18a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 27 dicembre 2025 alle 15:00 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. È un big match tra una capolista lanciatissima e una formazione in crescita: i toscani sono 8° con 23 punti in 17 gare (6 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 24 gol fatti, 23 subiti), i ciociari guidano la classifica con 37 punti (11 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte; 33 gol segnati, 15 incassati). Sfida dal peso specifico alto: identico possesso, ma rendimento e solidità diversi.
Le ultime partite giocate
Empoli in risalita grazie a tre successi nelle ultime cinque, con un attacco prolifico e qualche blackout casalingo. Frosinone è in striscia piena: cinque vittorie su cinque, equilibrio tra pericolosità offensiva e compattezza difensiva anche in trasferta. Un confronto tra momentum e ambizione.
Nelle ultime 5 di campionato l’Empoli ha raccolto 9 punti, mentre il Frosinone ne ha fatti 15. Questo il dettaglio:
- Empoli: Avellino–Empoli 0-3; Empoli–Bari 5-0; Empoli–Palermo 1-3; Juve Stabia–Empoli 2-0; Mantova–Empoli 0-1.
- Frosinone: Bari–Frosinone 2-3; Reggiana–Frosinone 0-1; Frosinone–Juve Stabia 3-0; Pescara–Frosinone 1-2; Frosinone–Spezia 2-1.
L’arbitro di Empoli–Frosinone
La sfida sarà diretta da Ivano Pezzuto (Lecce). Squadra arbitrale: assistenti Trinchieri e Laghezza, quarto ufficiale Caruso, VAR Volpi, AVAR Fourneau. In questa stagione di Serie B (2025/26) Pezzuto ha arbitrato 7 gare: 1 rigore fischiato, 20 cartellini gialli estratti, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti; media 3,2 ammonizioni a partita.
- Arbitro: Ivano Pezzuto
- Assistenti: Trinchieri – Laghezza
- IV Ufficiale: Caruso
- VAR: Volpi
- AVAR: Fourneau
Informazioni interessanti
Precedenti e trend promettono scintille. Contro il Frosinone, l’Empoli vanta la miglior percentuale di vittorie in Serie B tra le avversarie affrontate almeno 10 volte: 8 successi in 12 incroci (67%). Al Castellani i ciociari hanno sfatato il tabù solo una volta in nove trasferte tra A e B, con il 2-1 del 2016 firmato da Ciofani, a fronte di 5 ko e 3 pari. Il presente però racconta un Frosinone in serie positiva: cinque vittorie di fila e la possibilità di toccare quota sei, impresa già riuscita solo tre volte nella sua storia cadetta, oltre a inseguire il record del club di cinque successi esterni consecutivi in B. L’Empoli, dal canto suo, ha ritrovato ritmo: quattro vittorie nelle ultime sei gare, ma ha appena interrotto una lunghissima imbattibilità interna (27 partite) e vuole ripartire davanti al suo pubblico. Focus uomini chiave: Marco Nasti è tornato al gol e sogna la prima rete casalinga stagionale, mentre Giacomo Calò viaggia su numeri da regista top con una striscia aperta di assist partita dopo partita. Numeri e forma indicano una gara tatticamente densa: possesso simile, transizioni rapide, piazzati pesanti e difese chiamate all’attenzione massima.
- Nei 12 precedenti in B: Empoli avanti 8-2 nel conto delle vittorie, con 2 pareggi: percentuale di successi del 67%.
- Il Frosinone ha vinto solo 1 delle 9 trasferte a Empoli tra A e B: bilancio che rende il Castellani tradizionalmente ostico.
- Cinque successi di fila per il Frosinone: il sesto sarebbe la quarta striscia simile in B nella storia giallazzurra e un possibile record di 5 vittorie esterne consecutive.
- Empoli: 4 vittorie nelle ultime 6, ma l’ultimo k.o. interno ha interrotto 27 gare casalinghe senza sconfitte in B.
- Marco Nasti: 2 reti finora, entrambe in trasferta; insegue il timbro al Castellani.
- Giacomo Calò: serie aperta di assist in 5 gare di fila in B, ritmo da specialista sui piazzati.
Le statistiche stagionali di Empoli e Frosinone
Possesso simile: Empoli 46,6% contro 46,8% del Frosinone. La differenza è nella forza d’urto e nella solidità: 24 gol fatti e 23 subiti per i toscani, 33 segnati e appena 15 incassati per i ciociari, che vantano anche più clean sheet (7 a 4). Tiri totali 136 a 215 e precisione: 47,1% Empoli, 45,6% Frosinone. Poche differenze nell’aggressione alta (PPDA 11,4 vs 11,3), ma l’efficienza giallazzurra in area avversaria e la tenuta difensiva spiegano il primato.
Giocatori chiave: nell’Empoli il capocannoniere è Stiven Shpendi (6), seguito da Bohdan Popov (5). Il leader degli assist è Salvatore Elia (4). Più ammoniti: Salvatore Elia e Gerard Yepes (4); espulsioni singole per Gabriele Guarino e Nosa Obaretin. In porta Andrea Fulignati ha 4 clean sheet. Nel Frosinone guidano la classifica marcatori Farès Ghedjemis e Ilias Koutsoupias (6), uomo-assist Giacomo Calò (8). Più ammonito Gabriele Bracaglia (7); rossi per Gabriele Calvani e Giorgi Kvernadze. Tra i pali spicca Lorenzo Palmisani con 7 clean sheet.
|Empoli
|Frosinone
|Partite giocate
|17
|17
|Vittorie
|6
|11
|Pareggi
|5
|4
|Sconfitte
|6
|2
|Gol fatti
|24
|33
|Gol subiti
|23
|15
|Clean sheet
|4
|7
|Possesso palla (%)
|46,6
|46,8
|Tiri totali
|136
|215
|Tiri nello specchio
|64
|98
|Precisione al tiro (%)
|47,1
|45,6
|Cartellini gialli
|37
|39
|Cartellini rossi
|4
|3
|Capocannoniere
|Stiven Shpendi 6
|Farès Ghedjemis/Ilias Koutsoupias 6
|Top assist
|Salvatore Elia 4
|Giacomo Calò 8
|Portiere (clean sheet)
|Andrea Fulignati 4
|Lorenzo Palmisani 7
FAQ
- Quando si gioca Empoli-Frosinone?
-
Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Empoli-Frosinone?
-
Al Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.
- Chi è l’arbitro di Empoli-Frosinone?
-
Il direttore di gara è Ivano Pezzuto, assistenti Trinchieri e Laghezza; IV Caruso; VAR Volpi; AVAR Fourneau.
