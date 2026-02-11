Empoli-Juve Stabia 11 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 24a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Empoli-Juve Stabia

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Alla Computer Gross Arena di Empoli, mercoledì 11 febbraio 2026 alle 20:00, va in scena Empoli–Juve Stabia, 24a giornata di Serie B. Sfida da zona playoff: i toscani sono 11° con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 28 gol fatti, 31 subiti), mentre i campani occupano il 7° posto a quota 35 (8 vittorie, 11 pareggi, 4 sconfitte; 27 gol segnati, 26 incassati). Per il Empoli è un test di risalita dopo un rendimento altalenante; la Juve Stabia punta a confermarsi solida e a blindare la corsa agli spareggi.

Le ultime partite giocate

Momento altalenante per il Empoli, che nelle ultime cinque ha raccolto una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte. La Juve Stabia arriva invece con grande continuità: cinque gare senza sconfitte, con due successi e tre pareggi, segnale di solidità e gestione dei momenti chiave.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Empoli ok ko ko x ko Juve Stabia x ok ok x x

Nelle ultime 5 di campionato il Empoli ha totalizzato 4 punti; la Juve Stabia ne ha fatti 9. Dettaglio risultati:

Empoli

Cesena-Empoli 0-1; Empoli-Südtirol 0-1; Carrarese-Empoli 3-0; Empoli-Modena 0-0; Palermo-Empoli 3-2

Juve Stabia

Juve Stabia-Pescara 2-2; Bari-Juve Stabia 0-1; Juve Stabia-Virtus Entella 1-0; Reggiana-Juve Stabia 1-1; Juve Stabia-Calcio Padova 3-3

L’arbitro di Empoli-Juve Stabia

Al Carlo Castellani – Computer Gross Arena dirige il signor Valerio Crezzini. In questa stagione di Serie B ha arbitrato 4 gare, fischiando 2 rigori, estraendo 20 cartellini gialli e 1 rosso, per una media di 5,2 ammonizioni a partita. Attenzione alla gestione dei duelli: 118 falli sanzionati e 12 fuorigioco segnalati nelle sue direzioni.

Arbitro: CREZZINI

Assistenti: REGATTIERI – RINALDI

– IV: BURLANDO

VAR: NASCA

AVAR: GIUA

Informazioni interessanti sul match

Empoli e Juve Stabia si ritrovano in un confronto che intreccia memoria recente e trend di stagione. Gli azzurri hanno costruito spesso i propri momenti migliori in casa, dove storicamente contro le Vespe hanno fatto la voce grossa, ma arrivano da due gare interne a secco di reti e dovranno ritrovare lucidità nell’ultimo passaggio. Dall’altra parte, la Juve Stabia ha fatto della solidità e dei ritmi controllati un’arma, come conferma il primato stagionale di pareggi e la striscia positiva in trasferta con gol segnati. Ci sono anche storie personali che accendono la vigilia: Salvatore Elia, oggi col Empoli, ha mosso i primi passi in cadetteria proprio con le Vespe; e Lorenzo Carissoni ha timbrato nel match d’andata, firmando un pezzo di storia recente gialloblù. Numeri e indizi raccontano una sfida che potrebbe giocarsi sui dettagli: palle inattive, attenzione alle ripartenze e gestione delle seconde palle saranno crocevia decisivi.

Dopo un dominio iniziale negli incroci, il Empoli ha perso le due sfide più recenti con la Juve Stabia in Serie B (parziale totale 0-3).

ha perso le due sfide più recenti con la in Serie B (parziale totale 0-3). Al Castellani il Empoli ha vinto tutte le 4 gare di B contro la Juve Stabia : filotto perfetto che i toscani inseguono di allungare a cinque.

ha vinto tutte le 4 gare di B contro la : filotto perfetto che i toscani inseguono di allungare a cinque. Gli azzurri hanno perso solo 2 delle ultime 31 gare interne di B (14V, 15N), ma vengono da due match casalinghi senza segnare: un terzo stop a rete sarebbe evento raro nella loro storia cadetta.

La Juve Stabia è imbattuta da tre trasferte di fila in B (1V, 2N) e ha sempre segnato: solidità e cinismo lontano da casa.

è imbattuta da tre trasferte di fila in B (1V, 2N) e ha sempre segnato: solidità e cinismo lontano da casa. Nessuno ha pareggiato più delle Vespe in questa Serie B: 11 “X”, segno di squadra organizzata e difficile da battere.

Salvatore Elia (Empoli) debuttò in B proprio con la Juve Stabia nel 2019/20: nei 3 precedenti da avversario ha raccolto 1V, 1N, 1P.

(Empoli) debuttò in B proprio con la nel 2019/20: nei 3 precedenti da avversario ha raccolto 1V, 1N, 1P. Lorenzo Carissoni ha segnato all’andata contro il Empoli: per l’esterno gialloblù già 3 reti, suo record in una singola stagione di B.

Le statistiche stagionali di Empoli e Juve Stabia

Filosofie differenti: il Empoli tiene il 46.6% di possesso e ha segnato 28 gol subendone 31, con 6 clean sheet; la Juve Stabia gestisce di più il pallone (53.7%), produce 27 reti e concede 26 gol, con 9 clean sheet. Pressing e organizzazione: PPDA 12.0 per gli azzurri, 10.4 per le Vespe. Tiri nello specchio in equilibrio (92 Empoli, 90 Juve Stabia) e precisione quasi identica (47.7% contro 47.4%).

Giocatori chiave: per il Empoli il capocannoniere è Stiven Shpendi (6), con Bohdan Popov a 5; in regia creativa brillano gli assist di Salvatore Elia e Rares Ilie (4 a testa). In porta, Andrea Fulignati ha firmato 6 clean sheet. Per la Juve Stabia guida i gol Leonardo Candellone (7), uomo assist Fabio Maistro (6). A livello disciplinare spiccano i gialli di Giuseppe Leone e Nicola Mosti (6), mentre il portiere Alessandro Confente ha già messo insieme 9 clean sheet.

Empoli Juve Stabia Partite giocate 23 23 Numero di partite vinte 7 8 Numero di partite perse 9 4 Numero di partite pareggiate 7 11 Gol totali segnati 28 27 Gol totali subiti 31 26 Clean sheet 6 9 Percentuale possesso palla 46.6 53.7 Tiri nello specchio della porta 92 90 Percentuale di tiri in porta 47.67 47.37 PPDA (pressing) 12.0 10.4 Numero totale di cartellini gialli 46 57 Numero totale di cartellini rossi 4 2 Capocannoniere Shpendi 6 Candellone 7 Top assistman Elia/Ilie 4 Maistro 6 Portiere: clean sheet Fulignati 6 Confente 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Empoli-Juve Stabia? Mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20:00 (24a giornata di Serie B). Dove si gioca Empoli-Juve Stabia? Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli-Juve Stabia? L’arbitro designato è Valerio Crezzini, con assistenti Regattieri e Rinaldi; IV uomo Burlando; VAR Nasca; AVAR Giua.