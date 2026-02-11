Empoli-Juve Stabia 11 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Alla Computer Gross Arena di Empoli, mercoledì 11 febbraio 2026 alle 20:00, va in scena Empoli–Juve Stabia, 24a giornata di Serie B. Sfida da zona playoff: i toscani sono 11° con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 28 gol fatti, 31 subiti), mentre i campani occupano il 7° posto a quota 35 (8 vittorie, 11 pareggi, 4 sconfitte; 27 gol segnati, 26 incassati). Per il Empoli è un test di risalita dopo un rendimento altalenante; la Juve Stabia punta a confermarsi solida e a blindare la corsa agli spareggi.
Momento altalenante per il Empoli, che nelle ultime cinque ha raccolto una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte. La Juve Stabia arriva invece con grande continuità: cinque gare senza sconfitte, con due successi e tre pareggi, segnale di solidità e gestione dei momenti chiave.
Nelle ultime 5 di campionato il Empoli ha totalizzato 4 punti; la Juve Stabia ne ha fatti 9. Dettaglio risultati:
- Empoli
Cesena-Empoli 0-1; Empoli-Südtirol 0-1; Carrarese-Empoli 3-0; Empoli-Modena 0-0; Palermo-Empoli 3-2
- Juve Stabia
Juve Stabia-Pescara 2-2; Bari-Juve Stabia 0-1; Juve Stabia-Virtus Entella 1-0; Reggiana-Juve Stabia 1-1; Juve Stabia-Calcio Padova 3-3
Al Carlo Castellani – Computer Gross Arena dirige il signor Valerio Crezzini. In questa stagione di Serie B ha arbitrato 4 gare, fischiando 2 rigori, estraendo 20 cartellini gialli e 1 rosso, per una media di 5,2 ammonizioni a partita. Attenzione alla gestione dei duelli: 118 falli sanzionati e 12 fuorigioco segnalati nelle sue direzioni.
- Arbitro: CREZZINI
- Assistenti: REGATTIERI – RINALDI
- IV: BURLANDO
- VAR: NASCA
- AVAR: GIUA
Empoli e Juve Stabia si ritrovano in un confronto che intreccia memoria recente e trend di stagione. Gli azzurri hanno costruito spesso i propri momenti migliori in casa, dove storicamente contro le Vespe hanno fatto la voce grossa, ma arrivano da due gare interne a secco di reti e dovranno ritrovare lucidità nell’ultimo passaggio. Dall’altra parte, la Juve Stabia ha fatto della solidità e dei ritmi controllati un’arma, come conferma il primato stagionale di pareggi e la striscia positiva in trasferta con gol segnati. Ci sono anche storie personali che accendono la vigilia: Salvatore Elia, oggi col Empoli, ha mosso i primi passi in cadetteria proprio con le Vespe; e Lorenzo Carissoni ha timbrato nel match d’andata, firmando un pezzo di storia recente gialloblù. Numeri e indizi raccontano una sfida che potrebbe giocarsi sui dettagli: palle inattive, attenzione alle ripartenze e gestione delle seconde palle saranno crocevia decisivi.
- Dopo un dominio iniziale negli incroci, il Empoli ha perso le due sfide più recenti con la Juve Stabia in Serie B (parziale totale 0-3).
- Al Castellani il Empoli ha vinto tutte le 4 gare di B contro la Juve Stabia: filotto perfetto che i toscani inseguono di allungare a cinque.
- Gli azzurri hanno perso solo 2 delle ultime 31 gare interne di B (14V, 15N), ma vengono da due match casalinghi senza segnare: un terzo stop a rete sarebbe evento raro nella loro storia cadetta.
- La Juve Stabia è imbattuta da tre trasferte di fila in B (1V, 2N) e ha sempre segnato: solidità e cinismo lontano da casa.
- Nessuno ha pareggiato più delle Vespe in questa Serie B: 11 “X”, segno di squadra organizzata e difficile da battere.
- Salvatore Elia (Empoli) debuttò in B proprio con la Juve Stabia nel 2019/20: nei 3 precedenti da avversario ha raccolto 1V, 1N, 1P.
- Lorenzo Carissoni ha segnato all’andata contro il Empoli: per l’esterno gialloblù già 3 reti, suo record in una singola stagione di B.
Filosofie differenti: il Empoli tiene il 46.6% di possesso e ha segnato 28 gol subendone 31, con 6 clean sheet; la Juve Stabia gestisce di più il pallone (53.7%), produce 27 reti e concede 26 gol, con 9 clean sheet. Pressing e organizzazione: PPDA 12.0 per gli azzurri, 10.4 per le Vespe. Tiri nello specchio in equilibrio (92 Empoli, 90 Juve Stabia) e precisione quasi identica (47.7% contro 47.4%).
Giocatori chiave: per il Empoli il capocannoniere è Stiven Shpendi (6), con Bohdan Popov a 5; in regia creativa brillano gli assist di Salvatore Elia e Rares Ilie (4 a testa). In porta, Andrea Fulignati ha firmato 6 clean sheet. Per la Juve Stabia guida i gol Leonardo Candellone (7), uomo assist Fabio Maistro (6). A livello disciplinare spiccano i gialli di Giuseppe Leone e Nicola Mosti (6), mentre il portiere Alessandro Confente ha già messo insieme 9 clean sheet.
|Empoli
|Juve Stabia
|Partite giocate
|23
|23
|Numero di partite vinte
|7
|8
|Numero di partite perse
|9
|4
|Numero di partite pareggiate
|7
|11
|Gol totali segnati
|28
|27
|Gol totali subiti
|31
|26
|Clean sheet
|6
|9
|Percentuale possesso palla
|46.6
|53.7
|Tiri nello specchio della porta
|92
|90
|Percentuale di tiri in porta
|47.67
|47.37
|PPDA (pressing)
|12.0
|10.4
|Numero totale di cartellini gialli
|46
|57
|Numero totale di cartellini rossi
|4
|2
|Capocannoniere
|Shpendi 6
|Candellone 7
|Top assistman
|Elia/Ilie 4
|Maistro 6
|Portiere: clean sheet
|Fulignati 6
|Confente 9
