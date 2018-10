Empoli-Juventus, le probabili formazioni

Alle 18 l’Empoli di Aurelio Andreazzoli ospita la Juventus nella seconda gara del sabato. La capolista vuole tornare a vincere dopo il pareggio casalingo con il Genoa ma gli azzurri non faranno da vittime sacrificali. Pero sarà dura per la neopromossa, al di là del valore degli avversari: l’Empoli non vince da 8 turni, con bilancio di 3 pareggi e 5 sconfitte. L’unica vittoria stagionale azzurra risale al 19 agosto scorso, 2-0 in casa sul Cagliari, nella prima giornata della nuova serie A.

La formazione bianconera non perde una gara ufficiale fuori casa dal 19 novembre 2017, 2-3 a Marassi contro la Sampdoria. 20 vittorie (6 su 6 nel 2018/19) e 3 pareggi il bilancio dei piemontesi nelle seguenti 23 trasferte ufficiali. Allegri ha confermato che anche contro i toscani Cristiano Ronaldo sarà della partita fin dal primo minuto. Rugani è cresciuto nel settore giovanile azzurro, per trasferirsi nella Primavera juventina nel 2012, salvo tornare ad Empoli nell’estate successiva e quindi di nuovo trasferirsi a Torino nell’estate del 2015.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina. A disposizione: Fulignati, Terracciano, Marcjanik, Pasqual, Rasmussen, Untersee, Bennacer, Brighi, Traoré, Ucan, Jakupovic, Mraz. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Kean, Rugani, Bentancur, Bernardeschi, Spinazzola. Allenatore: Massimiliano Allegri

SPORTAL.IT | 27-10-2018 09:20