Empoli, Laribi verso l'addio

Dopo aver ottenuto la promozione in A con Sassuolo, Bologna e Verona, e dopo averla sfiorata a Latina, Karim Laribi sembrava destinato a trionfare tra i cadetti anche con la maglia dell'Empoli. Il trequartista italiano, ma naturalizzato tunisino, ha però deluso, condizionato anche dal rendimento negativo della squadra, così l'avventura in Toscana potrebbe finire in anticipo.

Secondo quanto riportato da 'Antenna Sud', Laribi è finito nel mirino di una big della Serie C come il Bari di mister Vincenzo Vivarini, a caccia di rinforzi d'esperienza e qualità in vista dei playoff di Serie C, traguardo cui i pugliesi guardano con anticipo visto l'ampio distacco dalla Reggina capolista del girone C.

SPORTAL.IT | 23-12-2019 22:41