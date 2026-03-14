Empoli-Mantova 14 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 30a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Empoli-Mantova.

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Empoli–Mantova è un delicato scontro salvezza della 30a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. I toscani di Empoli sono 13° con 31 punti (7 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte; 36 gol fatti, 42 subiti), mentre il Mantova è 16° a 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi, 15 sconfitte; 30 reti segnate, 44 incassate). In palio punti pesantissimi per allontanare la zona playout e ritrovare slancio nella volata finale.

Le ultime partite giocate

Empoli in cerca di svolta dopo tre pareggi e due ko nelle ultime cinque; il Mantova alterna scivoloni e risposte convincenti, con due successi interni che tengono accesa la corsa salvezza. La forma recente racconta di un equilibrio fragile: pragmatico l’Empoli, più verticale il Mantova nelle ripartenze.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti (ultime 5) Empoli 0 3 2 3 Mantova 2 1 2 7

Empoli -Reggiana 1-1

-Reggiana 1-1 Frosinone- Empoli 2-2

2-2 Empoli -Cesena 1-1

-Cesena 1-1 Bari- Empoli 2-1

2-1 Catanzaro-Empoli 3-2

Catanzaro- Mantova 2-0

2-0 Mantova -Sampdoria 2-1

-Sampdoria 2-1 Mantova -Carrarese 1-1

-Carrarese 1-1 Palermo- Mantova 2-1

2-1 Mantova-Juve Stabia 2-0

L’arbitro di Empoli-Mantova

Dirige il match il signor Matteo Marcenaro. In questa stagione di Serie B ha arbitrato 5 partite: 2 rigori concessi, 17 cartellini gialli, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti, per una media di 4,0 cartellini a gara. Al VAR ci sarà Cosso.

Arbitro: MARCENARO

Assistenti: CEOLIN – SANTAROSSA

IV: ZANOTTI

VAR: COSSO

AVAR: PRENNA

Informazioni interessanti

Partita dal sapore storico e dal peso specifico altissimo. Dopo il primo incrocio datato 1946, il bilancio strizza l’occhio a Empoli, imbattuto negli ultimi sei confronti e vittorioso all’andata con firma di Marco Nasti. Il Mantova, però, resta avversario scorbutico: non ha mai espugnato il Castellani in B ma arriva con un’identità chiara, aggressiva e verticale. I toscani vivono una striscia senza vittorie che ne mette alla prova nervi e concretezza sotto porta: emblematico il dato su Stiven Shpendi, che paga un gap pesante tra gol reali e xG. Dall’altra parte Leonardo Mancuso cerca lo strappo giusto in un confronto che non lo ha mai visto protagonista diretto. Numeri alla mano, entrambe concedono tanto nell’area piccola, un dettaglio che potrebbe trasformare i calci piazzati e le seconde palle nell’ago della bilancia. In un quadro di classifica compresso e con la zona playout a un passo, ogni duello e ogni dettaglio contano: percentuali, precedenti e forma recente suggeriscono una gara tesa, sporca, da episodi. Il contesto è da brividi: Castellani caldo, posta alta, margine d’errore minimo. Chi saprà capitalizzare meglio le ripartenze e pulire l’ultimo passaggio potrebbe prendersi una fetta di salvezza.

Dopo lo 0-2 del novembre 1946, Empoli imbattuto nei successivi 6 incroci con il Mantova in B (3V, 3N); all’andata 1-0 con rete di Marco Nasti .

imbattuto nei successivi 6 incroci con il in B (3V, 3N); all’andata 1-0 con rete di . Il Mantova non ha mai vinto in casa dell’ Empoli in Serie B: 1 pareggio e 2 ko, con 1 gol segnato e 6 subiti.

non ha mai vinto in casa dell’ in Serie B: 1 pareggio e 2 ko, con 1 gol segnato e 6 subiti. Empoli senza successi da 10 turni (4N, 6P): striscia a rischio record negativo dal 2012.

senza successi da 10 turni (4N, 6P): striscia a rischio record negativo dal 2012. Mantova squadra con più sconfitte nel torneo (15 su 29): nel 2021/22 il Cosenza si salvò chiudendo 16° con lo stesso numero alla 29a.

squadra con più sconfitte nel torneo (15 su 29): nel 2021/22 il Cosenza si salvò chiudendo 16° con lo stesso numero alla 29a. Empoli estremo nei numeri in area: 95% dei gol segnati e subiti arriva da dentro i sedici metri.

estremo nei numeri in area: 95% dei gol segnati e subiti arriva da dentro i sedici metri. Stiven Shpendi sotto i propri xG: -6,4 (10 reti a fronte di 16,4 attese).

sotto i propri xG: -6,4 (10 reti a fronte di 16,4 attese). Leonardo Mancuso non ha mai partecipato a gol contro l’Empoli (201’ in B); viene da una rete con la Juve Stabia e insegue il bis che gli manca da gennaio-febbraio 2025.

Le statistiche stagionali di Empoli e Mantova

Possesso palla più alto per il Mantova (58,4%) rispetto all’Empoli (47,2%), ma toscani più concreti in area: 36 gol fatti contro i 30 virgiliani. Le difese si equivalgono (Empoli 42 subiti, Mantova 44). Tiri: Mantova più prolifico (293 vs 251) ma con minor conversione (10,24% vs 14,34%). Cross efficaci simili (Empoli 23,29%; Mantova 24,46%). Disciplina: più ammonizioni per il Mantova (67 a 59). Clean sheet: 6 Empoli, 5 Mantova.

Giocatori chiave: per l’Empoli il capocannoniere è Stiven Shpendi (10), seguito da Bohdan Popov (5) e Marco Nasti (4). Miglior assist-man: Salvatore Elia (7). Più ammoniti: Gerard Yepes (7) e Gabriele Guarino/Luca Magnino (6). Espulsi: diversi a quota 1 (tra cui Guarino, Lovato, Obaretin, Elia). Clean sheet portiere: Andrea Fulignati 6. Nel Mantova guida i gol Francesco Ruocco (7), poi Leonardo Mancuso (6) e Tommaso Marras/Antonio Fiori (5). Miglior uomo-assist: Simone Trimboli (3). Più ammoniti: Simone Trimboli e Nicolò Radaelli (8). Più espulsioni: Rachid Kouda (2). Clean sheet portieri: Marco Festa 4, Francesco Bardi 1.

Empoli Mantova Partite giocate 29 29 Vittorie 7 8 Pareggi 10 6 Sconfitte 12 15 Gol fatti 36 30 Gol subiti 42 44 Possesso palla % 47,2 58,4 PPDA (pressione bassa = meglio) 11,7 9,9 Tiri totali 251 293 Precisione tiro % 45,42 47,78 Conversione gol % 14,34 10,24 Cross riusciti % 23,29 24,46 Calci d’angolo 140 145 Clean sheet 6 5 Ammonizioni 59 67 Espulsioni 5 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Empoli-Mantova? Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Empoli-Mantova? Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, a Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli-Mantova? L’arbitro è Marcenaro; assistenti Ceolin e Santarossa, IV Zanotti, VAR Cosso, AVAR Prenna.