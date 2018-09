Empoli-Milan, probabili formazioni

Tutte le rivali per la Champions League hanno vinto, e il Milan giovedì sera ad Empoli deve portare a casa per forza i tre punti per non inguaiare il suo allenatore Gennaro Gattuso. Ringhio deve fare a meno della stella Higuain, infortunato a un flessore, in un momento cruciale della stagione: contro i toscani in attacco dovrebbe giocare dal 1' minuto Borini, ma non è escluso l'utilizzo di Cutrone, che è tornato in gruppo mercoledì. Empoli in campo con il tridente Caputo-Traore-La Gumina.

Empoli-Milan, ore 21

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer, Capezzi, Krunic; Traore; Caputo, La Gumina. A disposizione: Fulignati, Provedel, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Brighi, Lollo, Ucan, Jaupovic, Mchedlidze, Mraz. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Borini, Calhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Abate, Rodriguez, Simic, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Suso. Allenatore: Gennaro Gattuso.

SPORTAL.IT | 27-09-2018 08:30