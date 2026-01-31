Empoli-Modena 31 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 22a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Empoli-Modena

Profumo di corsa playoff al Carlo Castellani – Computer Gross Arena: sabato 31 gennaio 2026 alle 15:00 va in scena Empoli–Modena, gara della 22a giornata di Serie B. Gli azzurri sono 10° con 27 punti in 21 gare (7 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte; 26 gol segnati, 28 subiti), i canarini occupano il 6° posto con 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 28 fatti, 17 incassati). È una sfida che pesa: Empoli per rilanciarsi in zona playoff, Modena per consolidare l’alta classifica con una difesa fin qui più solida.

Le ultime partite giocate

Empoli in leggero rialzo nonostante due stop recenti: successi esterni pesanti e un pareggio interno tengono viva la rincorsa. Modena ha interrotto una mini-crisi con un colpo in trasferta e uno 0-0 che ha ridato solidità. Nel complesso, azzurri più continui nei risultati, canarini in ripresa grazie alle porte inviolate.

Empoli ok x ok ko ko Modena ko ko ko ok x

Nelle ultime 5 di campionato Empoli ha raccolto 7 punti; Modena ne ha messi insieme 4. Dettaglio risultati:

Empoli

Mantova-Empoli 0-1; Empoli-Frosinone 1-1; Cesena-Empoli 0-1; Empoli-Südtirol 0-1; Carrarese-Empoli 3-0

Modena

Modena-Venezia 1-2; Modena-Monza 1-2; Calcio Padova-Modena 2-0; Pescara-Modena 0-2; Modena-Palermo 0-0

L’arbitro di Empoli-Modena

Dirige Giuseppe Mucera; assistenti Preti e Galimberti. Quarto ufficiale Perri. Al VAR Cosso, AVAR Fabbri. In questa Serie B 2025/26 Mucera ha arbitrato 9 partite: 2 rigori concessi, 29 gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi diretti; media 3,5 ammonizioni a gara, 239 falli fischiati e 27 fuorigioco complessivi.

Arbitro: MUCERA

Assistenti: Preti – Galimberti

IV: Perri

VAR: Cosso

AVAR: Fabbri

Informazioni interessanti sul match

Tra Empoli e Modena i precedenti dicono molto: all’andata i gialloblù hanno spezzato il tabù con un 2-1 dopo anni complicati nei faccia a faccia. A Empoli, però, la storia recente pende sugli azzurri, spesso vincenti fra le mura amiche. La squadra di casa arriva da due ko senza gol, serie pericolosa ma non frequente nella propria storia cadetta. Modena, al contrario, ha rialzato la testa: imbattuto nelle ultime due e con due clean sheet di fila, minacciando la striscia di tre mantenute inviolata dal 2015. Sul piano tattico, canarini molto presenti in area avversaria e bravi a portare palla dentro, mentre gli azzurri recuperano pochi palloni nella trequarti offensiva: dettagli che spiegano gli equilibri della gara. Occhio alle catene esterne: la spinta di Francesco Zampano e le conduzioni di Joseph Ceesay possono piegare l’inerzia, mentre in avanti Manuel De Luca resta profilo da marcatura speciale per presenza e attacco della profondità.

All’andata Modena ha vinto 2-1, dopo 1 pareggio e 3 sconfitte nelle precedenti quattro sfide di B: doppietta di risultati che non ha mai centrato nella stessa stagione contro Empoli .

ha vinto 2-1, dopo 1 pareggio e 3 sconfitte nelle precedenti quattro sfide di B: doppietta di risultati che non ha mai centrato nella stessa stagione contro . Empoli in casa ha perso raramente col Modena in B: 6 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; ultime due al Castellani vinte dagli azzurri con 6-3 complessivo.

in casa ha perso raramente col in B: 6 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; ultime due al Castellani vinte dagli azzurri con 6-3 complessivo. Momento azzurro in flessione: due sconfitte di fila senza segnare; una striscia di tre gare così non si vede dal 1949 (B).

Modena imbattuto da due (1V, 1N) dopo 5 ko in 6: due porte inviolate consecutive, soglia tre nel mirino come non accadeva dal marzo 2015.

imbattuto da due (1V, 1N) dopo 5 ko in 6: due porte inviolate consecutive, soglia tre nel mirino come non accadeva dal marzo 2015. Volume offensivo: Modena ha giocato più palloni in area di tutti (638), ben 225 in più dell’ Empoli ; gli azzurri hanno recuperato solo 84 palloni negli ultimi 40 metri, peggio di chiunque.

ha giocato più palloni in area di tutti (638), ben 225 in più dell’ ; gli azzurri hanno recuperato solo 84 palloni negli ultimi 40 metri, peggio di chiunque. Joseph Ceesay ha creato 9 chance dopo conduzione palla: tra i difensori/esterni solo l’avversario Francesco Zampano (13) ha fatto meglio.

ha creato 9 chance dopo conduzione palla: tra i difensori/esterni solo l’avversario (13) ha fatto meglio. Manuel De Luca, tornato in B a gennaio, ha segnato 3 gol nelle ultime 3 trasferte in categoria (tra Cremonese e Modena): feeling speciale lontano da casa.

Le statistiche stagionali di Empoli e Modena

Possesso e pressing: Modena gestisce più palla (51,6% vs 46,8%) e pressa con maggiore continuità (PPDA 10,4 contro 11,8). Fase difensiva: canarini molto più ermetici (17 gol subiti, 9 clean sheet) rispetto all’Empoli (28 incassati, 5 clean sheet). Produzione offensiva simile: 28 gol Modena, 26 Empoli; i toscani però tirano con maggior precisione (46,8% di tiri nello specchio contro 41,3%). Da fermo: corner 128-88 per i gialloblù.

Focus giocatori: capocannoniere Empoli è Stiven Shpendi (6), per Modena guida Ettore Gliozzi (9). Assist: Salvatore Elia e Rares Ilie a quota 4 per l’Empoli, top Grégoire Defrel (3) per il Modena. Fair play e agonismo: più ammonito azzurro Gabriele Yepes (5), gialloblù Daniel Tonoli (6). Espulsioni: in casa Empoli si segnalano i rossi di Nosa Obaretin e Gabriele Guarino (1 a testa). Tra i pali: Andrea Fulignati 5 clean sheet, Leandro Chichizola 9.

Empoli Modena Partite giocate 21 21 Vittorie 7 9 Pareggi 6 6 Sconfitte 8 6 Gol fatti 26 28 Gol subiti 28 17 Possesso palla (%) 46,8 51,6 Tiri nello specchio 81 104 Precisione tiri (%) 46,8 41,3 Clean sheet 5 9 PPDA 11,8 10,4 Corner totali 88 128 Capocannoniere Stiven Shpendi 6 Ettore Gliozzi 9 Top assist Salvatore Elia/Rares Ilie 4 Grégoire Defrel 3 Più ammoniti Gabriele Yepes 5 Daniel Tonoli 6

FAQ Quando si gioca Empoli-Modena e a che ora? Sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Empoli-Modena? Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, a Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli-Modena? L’arbitro designato è Giuseppe Mucera.