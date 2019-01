Empoli, non solo Farias

Dopo l’ottimo impatto quando è stato chiamato al posto di Aurelio Andreazzoli, Giuseppe Iachini è incappato in una serie di sconfitte che hanno riportato l’Empoli a un passo dalla zona retrocessione. La marcia verso la salvezza sarà molto lunga, ma la società sta intervenendo in extremis sul mercato per dare esperienza alla rosa.

Due in particolare gli innesti dal Cagliari: con la formula del prestito con diritto di riscatto arrivano il terzino croato Marko Pajac e l’attaccante brasiliano Diego Farias.

Pajac era tornato a Cagliari in estate dopo il prestito al Perugia, mentre Farias porta in dote un bottino di 17 reti in Serie A e lascia l’Isola, anche se forse solo momentaneamente, dopo quattro stagioni e mezzo.

SPORTAL.IT | 31-01-2019 16:40