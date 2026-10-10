Empoli–Palermo 10 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 6ª giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Empoli–Palermo

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Empoli–Palermo accende la 6ª giornata di Serie B: si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle 15:00 allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Capolista lanciata contro avversario in cerca di slancio: i rosanero sono 1° con 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte; 10 gol fatti, 5 subiti), gli azzurri 12° a quota 6 (2 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte; 4 reti segnate, 6 incassate). Una prova d’alta quota per il Palermo, un banco di verità per l’Empoli davanti al proprio pubblico.

Le ultime partite giocate

Momento altalenante per l’Empoli, reduce da due ko nelle ultime tre e con margini di crescita in zona gol. Il Palermo viaggia forte: quattro successi nelle ultime cinque, con attacco brillante e capacità di colpire anche fuori casa. Trend che raccontano di una sfida tra solidità emergente e desiderio di riscatto.

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Empoli ok ko ok ko ko Palermo ok ok ok x ok

Nelle ultime 5 partite di campionato l’Empoli ha totalizzato 6 punti, mentre il Palermo ne ha fatti 13. Questo il dettaglio dei risultati:

Empoli

Empoli–Cremonese 1-0; Mantova–Empoli 3-1; Carrarese–Empoli 0-1; Empoli–Arezzo 0-1; Modena–Empoli 2-1.

Palermo

Palermo–Juve Stabia 1-0; Arezzo–Palermo 2-3; Palermo–Sampdoria 3-1; Avellino–Palermo 1-1; Palermo–Calcio Padova 2-1.

L’arbitro di Empoli–Palermo

La sfida sarà diretta da Livio Marinelli. Nella stagione 2026/27 in Serie B ha arbitrato 2 gare: 0 rigori concessi, 10 ammonizioni, 0 espulsioni, media di 5 cartellini a partita; 48 falli fischiati e 10 fuorigioco complessivi. Un profilo che tende a far correre, intervenendo con misura sui contatti.

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: Ceolin – Laghezza

IV: Mazzoni

VAR: Maggioni

AVAR: Rapuano

Informazioni interessanti

È una gara che racconta molto dello stato dell’arte di entrambe: il Palermo vola con il miglior avvio recente in Serie B e un attacco capace di colpire anche dalla distanza, mentre l’Empoli alterna fiammate a pause, con numeri offensivi ridotti ma una discreta tenuta casalinga a sprazzi. I precedenti pendono verso i rosanero, che al Castellani hanno già firmato vittorie pesanti; al contempo, i toscani non vogliono entrare in spirale negativa e cercano punti per riagganciare la parte sinistra della classifica. Da osservare Dennis Johnsen, oggi tra i giocatori più incisivi del torneo per partecipazioni ai gol, e la crescita dei giovani talenti rosanero come Dominic Vavassori. Per l’Empoli, fari su Stiven Shpendi e sulle palle inattive di Edoardo Saporiti, armi che potrebbero equilibrare il confronto. Il duello territoriale potrebbe premiare il palleggio rosanero, ma le transizioni azzurre e la spinta laterale restano variabili capaci di cambiare l’inerzia del match.

L’ Empoli ha perso le ultime due contro il Palermo in Serie B, tante sconfitte quante nelle precedenti 14 sfide di campionato.

ha perso le ultime due contro il in Serie B, tante sconfitte quante nelle precedenti 14 sfide di campionato. Al Castellani l’ultimo incrocio in B è finito 3-1 per il Palermo , bottino realizzativo pari ai precedenti otto viaggi in Toscana messi insieme.

l’ultimo incrocio in B è finito 3-1 per il , bottino realizzativo pari ai precedenti otto viaggi in Toscana messi insieme. Il Palermo (13 punti) ha più del doppio dell’ Empoli (6) e contro chi insegue spesso colpisce: nelle ultime 20 gare simili, una sola sconfitta e media di 2,1 gol.

(13 punti) ha più del doppio dell’ (6) e contro chi insegue spesso colpisce: nelle ultime 20 gare simili, una sola sconfitta e media di 2,1 gol. L’ Empoli arriva da due ko di fila: non ne subisce tre consecutivi in B da settembre 2012 (quattro allora, con Sarri in panchina).

arriva da due ko di fila: non ne subisce tre consecutivi in B da settembre 2012 (quattro allora, con Sarri in panchina). Miglior avvio rosanero dopo 5 giornate: 13 punti. Nelle quattro ultime stagioni chi è partito così spesso è salito in A con promozione diretta.

In trasferta il Palermo ha vinto solo una delle ultime cinque di B considerando anche la scorsa stagione (3N, 1P), senza clean sheet nel parziale.

ha vinto solo una delle ultime cinque di B considerando anche la scorsa stagione (3N, 1P), senza clean sheet nel parziale. Nessuno ha segnato più da fuori del Palermo (3 reti, come la Virtus Entella). L’ Empoli gioca pochi palloni in area: 83 finora, solo Südtirol e Avellino meno.

(3 reti, come la Virtus Entella). L’ gioca pochi palloni in area: 83 finora, solo Südtirol e Avellino meno. L’ Empoli ha appena tre attaccanti con almeno un tiro tentato: Bohdan Popov , Filippo Distefano e Stiven Shpendi , minimo del torneo (come Cesena e Cremonese).

ha appena tre attaccanti con almeno un tiro tentato: , e , minimo del torneo (come Cesena e Cremonese). Il 2005 Dominic Vavassori è tra i più giovani con una doppietta in stagione; nei rosanero solo Dennis Johnsen ha più tiri nello specchio di lui.

è tra i più giovani con una doppietta in stagione; nei rosanero solo ha più tiri nello specchio di lui. Dennis Johnsen guida la B per partecipazioni-gol: 7 (3 gol, 4 assist). A livello di assist è al top del calcio italiano di inizio stagione.

Le statistiche stagionali di Empoli e Palermo

Numeri a confronto: possesso palla a favore del Palermo (50,9% vs 44,8%), più prolifico anche al tiro (10 gol a 4) con migliore precisione (51,92% vs 42,86%) e conversione (19,23% vs 11,43%). Gli azzurri però tengono il campo con ordine e hanno raccolto più clean sheet (2 a 1). Pressioni e intensità: PPDA 15,1 per l’Empoli, 11,4 per il Palermo, indice di maggiore aggressività rosanero. Disciplina in equilibrio: 12 gialli Empoli, 11 Palermo.

Focus giocatori: nell’Empoli marcature distribuite tra Stiven Shpendi, Edoardo Saporiti, Bohdan Popov e Gerard Yepes (1 a testa). Assist a quota 1 per Cristian Cauz, Matteo Egan e Luca Magnino. Più ammonito: Luca Magnino (3); rossi: Joseph Ceesay e Marco Curto (1). Tra i pali, Jacopo Seghetti vanta 2 clean sheet. Nel Palermo guida la classifica marcatori Dennis Johnsen (3) davanti a Dominic Vavassori (2); top assist ancora Johnsen (4), seguito da Joel Pohjanpalo (2). Più ammonito: Mattia Bani (2). Clean sheet per Mattia Fortin (1).

Empoli Palermo Partite giocate 5 5 Vittorie 2 4 Pareggi 0 1 Sconfitte 3 0 Gol fatti 4 10 Gol subiti 6 5 Possesso palla (%) 44,8 50,9 Tiri in porta (tot.) 15 27 Precisione al tiro (%) 42,86 51,92 Conversione tiro in gol (%) 11,43 19,23 PPDA (pressing) 15,1 11,4 Clean sheet 2 1 Corner a favore 20 22 Cartellini gialli 12 11 Cartellini rossi 2 0 Capocannoniere Shpendi, Saporiti, Popov, Yepes (1) Dennis Johnsen (3) Top assist Cauz, Egan, Magnino (1) Dennis Johnsen (4)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Empoli–Palermo e a che ora inizia? Sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Empoli–Palermo? Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, a Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli–Palermo? Livio Marinelli; assistenti Ceolin e Laghezza, IV Mazzoni, VAR Maggioni, AVAR Rapuano.