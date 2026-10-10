Empoli–Palermo 10 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Empoli–Palermo accende la 6ª giornata di Serie B: si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle 15:00 allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Capolista lanciata contro avversario in cerca di slancio: i rosanero sono 1° con 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte; 10 gol fatti, 5 subiti), gli azzurri 12° a quota 6 (2 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte; 4 reti segnate, 6 incassate). Una prova d’alta quota per il Palermo, un banco di verità per l’Empoli davanti al proprio pubblico.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Empoli–Palermo
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Empoli e Palermo
Le ultime partite giocate
Momento altalenante per l’Empoli, reduce da due ko nelle ultime tre e con margini di crescita in zona gol. Il Palermo viaggia forte: quattro successi nelle ultime cinque, con attacco brillante e capacità di colpire anche fuori casa. Trend che raccontano di una sfida tra solidità emergente e desiderio di riscatto.
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Nelle ultime 5 partite di campionato l’Empoli ha totalizzato 6 punti, mentre il Palermo ne ha fatti 13. Questo il dettaglio dei risultati:
- Empoli
Empoli–Cremonese 1-0; Mantova–Empoli 3-1; Carrarese–Empoli 0-1; Empoli–Arezzo 0-1; Modena–Empoli 2-1.
- Palermo
Palermo–Juve Stabia 1-0; Arezzo–Palermo 2-3; Palermo–Sampdoria 3-1; Avellino–Palermo 1-1; Palermo–Calcio Padova 2-1.
L’arbitro di Empoli–Palermo
La sfida sarà diretta da Livio Marinelli. Nella stagione 2026/27 in Serie B ha arbitrato 2 gare: 0 rigori concessi, 10 ammonizioni, 0 espulsioni, media di 5 cartellini a partita; 48 falli fischiati e 10 fuorigioco complessivi. Un profilo che tende a far correre, intervenendo con misura sui contatti.
- Arbitro: MARINELLI
- Assistenti: Ceolin – Laghezza
- IV: Mazzoni
- VAR: Maggioni
- AVAR: Rapuano
Informazioni interessanti
È una gara che racconta molto dello stato dell’arte di entrambe: il Palermo vola con il miglior avvio recente in Serie B e un attacco capace di colpire anche dalla distanza, mentre l’Empoli alterna fiammate a pause, con numeri offensivi ridotti ma una discreta tenuta casalinga a sprazzi. I precedenti pendono verso i rosanero, che al Castellani hanno già firmato vittorie pesanti; al contempo, i toscani non vogliono entrare in spirale negativa e cercano punti per riagganciare la parte sinistra della classifica. Da osservare Dennis Johnsen, oggi tra i giocatori più incisivi del torneo per partecipazioni ai gol, e la crescita dei giovani talenti rosanero come Dominic Vavassori. Per l’Empoli, fari su Stiven Shpendi e sulle palle inattive di Edoardo Saporiti, armi che potrebbero equilibrare il confronto. Il duello territoriale potrebbe premiare il palleggio rosanero, ma le transizioni azzurre e la spinta laterale restano variabili capaci di cambiare l’inerzia del match.
- L’Empoli ha perso le ultime due contro il Palermo in Serie B, tante sconfitte quante nelle precedenti 14 sfide di campionato.
- Al Castellani l’ultimo incrocio in B è finito 3-1 per il Palermo, bottino realizzativo pari ai precedenti otto viaggi in Toscana messi insieme.
- Il Palermo (13 punti) ha più del doppio dell’Empoli (6) e contro chi insegue spesso colpisce: nelle ultime 20 gare simili, una sola sconfitta e media di 2,1 gol.
- L’Empoli arriva da due ko di fila: non ne subisce tre consecutivi in B da settembre 2012 (quattro allora, con Sarri in panchina).
- Miglior avvio rosanero dopo 5 giornate: 13 punti. Nelle quattro ultime stagioni chi è partito così spesso è salito in A con promozione diretta.
- In trasferta il Palermo ha vinto solo una delle ultime cinque di B considerando anche la scorsa stagione (3N, 1P), senza clean sheet nel parziale.
- Nessuno ha segnato più da fuori del Palermo (3 reti, come la Virtus Entella). L’Empoli gioca pochi palloni in area: 83 finora, solo Südtirol e Avellino meno.
- L’Empoli ha appena tre attaccanti con almeno un tiro tentato: Bohdan Popov, Filippo Distefano e Stiven Shpendi, minimo del torneo (come Cesena e Cremonese).
- Il 2005 Dominic Vavassori è tra i più giovani con una doppietta in stagione; nei rosanero solo Dennis Johnsen ha più tiri nello specchio di lui.
- Dennis Johnsen guida la B per partecipazioni-gol: 7 (3 gol, 4 assist). A livello di assist è al top del calcio italiano di inizio stagione.
Le statistiche stagionali di Empoli e Palermo
Numeri a confronto: possesso palla a favore del Palermo (50,9% vs 44,8%), più prolifico anche al tiro (10 gol a 4) con migliore precisione (51,92% vs 42,86%) e conversione (19,23% vs 11,43%). Gli azzurri però tengono il campo con ordine e hanno raccolto più clean sheet (2 a 1). Pressioni e intensità: PPDA 15,1 per l’Empoli, 11,4 per il Palermo, indice di maggiore aggressività rosanero. Disciplina in equilibrio: 12 gialli Empoli, 11 Palermo.
Focus giocatori: nell’Empoli marcature distribuite tra Stiven Shpendi, Edoardo Saporiti, Bohdan Popov e Gerard Yepes (1 a testa). Assist a quota 1 per Cristian Cauz, Matteo Egan e Luca Magnino. Più ammonito: Luca Magnino (3); rossi: Joseph Ceesay e Marco Curto (1). Tra i pali, Jacopo Seghetti vanta 2 clean sheet. Nel Palermo guida la classifica marcatori Dennis Johnsen (3) davanti a Dominic Vavassori (2); top assist ancora Johnsen (4), seguito da Joel Pohjanpalo (2). Più ammonito: Mattia Bani (2). Clean sheet per Mattia Fortin (1).
|Empoli
|Palermo
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|2
|4
|Pareggi
|0
|1
|Sconfitte
|3
|0
|Gol fatti
|4
|10
|Gol subiti
|6
|5
|Possesso palla (%)
|44,8
|50,9
|Tiri in porta (tot.)
|15
|27
|Precisione al tiro (%)
|42,86
|51,92
|Conversione tiro in gol (%)
|11,43
|19,23
|PPDA (pressing)
|15,1
|11,4
|Clean sheet
|2
|1
|Corner a favore
|20
|22
|Cartellini gialli
|12
|11
|Cartellini rossi
|2
|0
|Capocannoniere
|Shpendi, Saporiti, Popov, Yepes (1)
|Dennis Johnsen (3)
|Top assist
|Cauz, Egan, Magnino (1)
|Dennis Johnsen (4)
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Empoli–Palermo e a che ora inizia?
-
Sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Empoli–Palermo?
-
Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, a Empoli.
- Chi è l’arbitro di Empoli–Palermo?
-
Livio Marinelli; assistenti Ceolin e Laghezza, IV Mazzoni, VAR Maggioni, AVAR Rapuano.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.