Empoli-Palermo 7 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 15a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Empoli-Palermo

Empoli–Palermo è un big match della 15a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli domenica 7 dicembre 2025 alle ore 15:00. I toscani sono 7° con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 22 gol fatti, 18 subiti), i rosanero 6° a quota 23 (6 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 21 gol segnati, 10 incassati). Scontro d’alta classifica tra squadre in salute: Empoli solido in casa, Palermo con difesa da vertice e ambizioni playoff.

Le ultime partite giocate

Empoli arriva con inerzia positiva e un rendimento interno impeccabile; le ultime uscite raccontano equilibrio e cinismo. Palermo alterna acuti roboanti a qualche passaggio a vuoto in trasferta, ma resta pericoloso nelle ripartenze e sulle palle alte.

Empoli x ko ok ok ok Palermo ko ok ko x ok

Nei 5 turni più recenti: Empoli 10 punti, Palermo 7. Dettaglio risultati:

Empoli

Empoli–Sampdoria 1-1; Virtus Entella–Empoli 1-0; Empoli–Catanzaro 1-0; Avellino–Empoli 0-3; Empoli–Bari 5-0

Palermo

Palermo–Monza 0-3; Palermo–Pescara 5-0; Juve Stabia–Palermo 1-0; Virtus Entella–Palermo 1-1; Palermo–Carrarese 5-0

L’arbitro di Empoli-Palermo

La gara sarà diretta da Federico Dionisi (L'Aquila). In stagione: 5 partite arbitrate, 2 rigori assegnati, 17 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti; media di 4,0 cartellini a incontro e 161 falli fischiati (8 falli per cartellino). Squadra arbitrale: assistenti Yoshikawa e Barone, IV Galipò, VAR Santoro, AVAR Paganessi.

Arbitro: DIONISI

Assistenti: YOSHIKAWA – BARONE

YOSHIKAWA – BARONE IV: GALIPÒ

GALIPÒ VAR: SANTORO

SANTORO AVAR: PAGANESSI

Informazioni interessanti

È una sfida che racconta molto del momento delle due squadre. Empoli ha trasformato il Castellani in una fortezza, confermando un filotto interno lunghissimo e una striscia positiva che profuma di candidatura al salto di qualità. Palermo arriva dall’ennesima prova di forza casalinga, ma dovrà spezzare la mini-crisi esterna per restare agganciato alle posizioni di vertice. Attenzione alle palle alte: entrambe colpiscono spesso di testa. E in avanti sarà duello di bomber: i giovani Stiven Shpendi e Bohdan Popov contro un leader assoluto come Joel Pohjanpalo, capace di spostare gli equilibri con numeri da Serie A. Il contesto, la classifica e i trend recenti promettono una partita intensa, tattica e fisica, con episodi e palle inattive potenzialmente decisivi.

Empoli ha vinto cinque degli ultimi otto incroci di B con il Palermo (2 pari, 1 ko): trend recente favorevole ai toscani.

ha vinto cinque degli ultimi otto incroci di B con il (2 pari, 1 ko): trend recente favorevole ai toscani. Al Castellani l’ Empoli è imbattuto contro il Palermo in Serie B (3 vittorie, 4 pareggi): campo tradizionalmente ostico per i rosanero.

l’ è imbattuto contro il in Serie B (3 vittorie, 4 pareggi): campo tradizionalmente ostico per i rosanero. Empoli arriva da tre successi di fila in campionato: la quarta consecutiva sarebbe la prima dal 2021.

arriva da tre successi di fila in campionato: la quarta consecutiva sarebbe la prima dal 2021. Striscia monstre: Empoli imbattuto da 27 gare interne in Serie B (14V, 13N), la serie aperta migliore del torneo.

imbattuto da 27 gare interne in Serie B (14V, 13N), la serie aperta migliore del torneo. Palermo ha travolto la Carrarese 5-0 nell’ultima: cerca la seconda vittoria di fila per la prima volta da metà settembre.

ha travolto la 5-0 nell’ultima: cerca la seconda vittoria di fila per la prima volta da metà settembre. Rosanero in trasferta: dopo 2 successi nelle prime 3, nelle ultime 3 fuori casa sono arrivati 0 vittorie (1 pari, 2 ko).

Curiosità di panchina recente: nel 2024/25 Alessio Dionisi ha guidato il Palermo chiudendo a 14V-10N-14P.

ha guidato il chiudendo a 14V-10N-14P. Palle alte pesano: Empoli e Palermo sono tra le squadre con più gol di testa (6 a testa finora, come il Frosinone ).

e sono tra le squadre con più gol di testa (6 a testa finora, come il ). Talento verdeazzurro: due dei cinque marcatori più giovani con almeno 5 reti tra A e B sono Stiven Shpendi e Bohdan Popov ( Empoli ).

e ( ). Uomo copertina: Joel Pohjanpalo è capocannoniere tra A e B con 8 gol e vanta quattro triplette in cadetteria (due proprio col Palermo).

Le statistiche stagionali di Empoli e Palermo

Numeri a confronto: possesso palla più alto per il Palermo (49,9%) contro il 46,3% dell’Empoli. I toscani segnano di più (22 a 21) e tirano con maggiore precisione (48,7% vs 44,3%), ma i rosanero difendono meglio (10 gol subiti contro 18) e hanno più clean sheet (6 a 3). Alla voce intensità difensiva, PPDA simile (10,8 Palermo, 11,1 Empoli): partita che può decidersi nei dettagli, sulle palle inattive e sulle transizioni.

Focus giocatori: per l’Empoli guida la classifica marcatori Stiven Shpendi (6) davanti a Bohdan Popov (5); top assist a pari merito Salvatore Elia (3) e Rares Ilie (3). Più ammonizioni: Gerard Yepes (4); espulsi una volta Gabriele Guarino, Nosa Obaretin, Bohdan Popov e Salvatore Elia. Tra i pali, Andrea Fulignati conta 3 clean sheet. Nel Palermo spicca Joel Pohjanpalo (8 gol), poi Niccolò Pierozzi (4) e Jacopo Segre (3); migliori assistman Joel Pohjanpalo (4) e Niccolò Pierozzi (3), con Antonio Palumbo a 2. Più cartellini gialli: Mattia Bani (4); rossi: Pietro Ceccaroni e Filippo Ranocchia (1). Il portiere Jesse Joronen guida con 6 clean sheet.

Empoli Palermo Partite giocate 14 14 Vittorie 5 6 Pareggi 5 5 Sconfitte 4 3 Gol fatti 22 21 Gol subiti 18 10 Differenza reti +4 +11 Possesso palla (%) 46,3 49,9 Tiri in porta 55 66 Precisione tiri (%) 48,7 44,3 Clean sheet 3 6 Cartellini gialli 30 28 Cartellini rossi 4 2 PPDA 11,1 10,8 Gol di testa 6 6

FAQ Quando si gioca Empoli-Palermo e a che ora è il calcio d’inizio? Domenica 7 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Empoli-Palermo? Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli-Palermo? L’arbitro è Federico Dionisi, con assistenti Yoshikawa e Barone; IV Galipò, VAR Santoro, AVAR Paganessi.