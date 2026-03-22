Empoli-Pescara 22 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Empoli–Pescara è uno scontro salvezza della 32a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli domenica 22 marzo 2026 alle 15:00. I toscani sono 14° con 33 punti (7 vittorie, 12 pareggi, 12 sconfitte; 39 gol fatti, 45 subiti), gli abruzzesi 20° a 29 punti (6 vittorie, 11 pareggi, 14 sconfitte; 41 gol segnati, 54 incassati). In palio punti pesantissimi per allontanarsi dalla zona calda.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Empoli-Pescara
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Empoli e Pescara
Le ultime partite giocate
Empoli in difficoltà e a caccia di slancio, con una serie recente fatta di pareggi e passi falsi; Pescara in netta ripresa: 11 punti nelle ultime cinque e porta spesso inviolata. Trend opposti che promettono equilibrio e tensione nei dettagli dei 90 minuti.
|Empoli
|x
|ko
|ko
|x
|x
|Pescara
|ok
|x
|ok
|x
|ok
Nelle ultime 5 di campionato: Empoli 3 punti, Pescara 11. Dettaglio risultati:
- Empoli
Empoli–Cesena 1-1; Bari–Empoli 2-1; Catanzaro–Empoli 3-2; Empoli–Mantova 2-2; Spezia–Empoli 1-1.
- Pescara
Pescara–Palermo 2-1; Frosinone–Pescara 2-2; Pescara–Bari 4-0; Südtirol–Pescara 0-0; Pescara–Virtus Entella 3-0.
L’arbitro di Empoli-Pescara
Empoli–Pescara sarà diretta dal signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR Camplone, AVAR Cosso. Nella Serie B 2025-26 Rapuano ha arbitrato 9 partite: 3 rigori concessi, 42 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto (media 4,8 cartellini a gara). Direzione di gara attenta ai contrasti e alla gestione dei falli (289 fischiati finora).
- Arbitro: RAPUANO
- Assistenti: BELSANTI – LUCIANI
- IV Ufficiale: ANGELILLO
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: COSSO
Statistiche interessanti
La sfida tra Empoli e Pescara arriva in un momento cruciale: i toscani inseguono una vittoria che manca da troppo, mentre gli abruzzesi hanno ritrovato solidità e punti pesanti. I precedenti recenti sorridono agli ospiti, che al Castellani hanno strappato risultati importanti nelle ultime stagioni, pur restando fragili in trasferta quest’anno. Occhi su Salvatore Elia, faro degli assist azzurri, e su Lorenzo Insigne, entrato in corsa nel campionato biancazzurro con gol e passaggi vincenti. Attenzione anche ai numeri difensivi: Pescara ha infilato una striscia di clean sheet che racconta di un blocco arretrato in crescita, mentre Empoli concede ma sa colpire con cinismo in area. Dettagli, palle inattive e gestione dei momenti faranno la differenza in una gara dal peso specifico altissimo per la corsa salvezza.
- Pescara ha vinto l’ultimo confronto di Serie B con Empoli; solo tra 2011 e 2012 ha fatto meglio in fila contro i toscani.
- Nelle ultime cinque trasferte in B al Castellani, Pescara ha raccolto due successi: trend positivo rispetto alla decade precedente senza vittorie.
- Empoli non vince da 12 gare in B (6 pareggi, 6 sconfitte): striscia più lunga in stagione, vicina ai numeri peggiori degli anni ’80.
- Tre clean sheet consecutivi per Pescara: gli abruzzesi non arrivano a quattro di fila in B dal 2004/05.
- In trasferta quest’anno Pescara ha vinto solo 1 delle 15 gare: zavorra che pesa nella corsa salvezza.
- Salvatore Elia è a quota 9 assist in stagione (5 nelle ultime 7): l’ultimo azzurro in doppia cifra fu Manuel Pasqual nel 2017/18 (insieme a Miha Zajc).
- Lorenzo Insigne è decisivo: 3 gol e 2 assist nelle ultime 4 presenze. Con lui titolare, Pescara è imbattuto (3V, 1N) e vola a 2,5 punti di media.
Le statistiche stagionali di Empoli e Pescara
Empoli tiene il 47,6% di possesso e segna 39 reti, con precisione al tiro del 46,5% e 126 tiri nello specchio; 45 i gol incassati. Pescara viaggia al 49,4% di possesso, 41 gol fatti, 54 subiti, 154 tiri in porta e precisione del 44,5%. Pressioni simili (PPDA 11,4 vs 10,8), ma gli abruzzesi concedono più conclusioni (442 tiri subiti a 399). Clean sheet: 6 Empoli, 5 Pescara.
Giocatori chiave: per Empoli il bomber è Stiven Shpendi (11 gol) e l’assist-man è Salvatore Elia (9). In porta spicca Andrea Fulignati (6 clean sheet). In casa Pescara guida Antonio Di Nardo (11 gol); al servizio dei compagni Gaetano Letizia e Matteo Dagasso (4 assist ciascuno). Tra i pali, Sebastiano Desplanches ha 1 clean sheet, Ivan Saio 3. Disciplina: più ammoniti Gerard Yepes (Empoli, 7) e Davide Bettella (Pescara, 7); espulsioni per Empoli condivise tra Gabriele Guarino e Matteo Lovato (1), per Pescara tra Giacomo Olzer, Riccardo Brosco e Lorenzo Altare (1).
|Empoli
|Pescara
|Partite giocate
|31
|31
|Vittorie
|7
|6
|Pareggi
|12
|11
|Sconfitte
|12
|14
|Gol fatti
|39
|41
|Gol subiti
|45
|54
|Possesso palla (%)
|47,6
|49,4
|Tiri nello specchio
|126
|154
|Precisione al tiro (%)
|46,5
|44,5
|PPDA
|11,4
|10,8
|Clean sheet
|6
|5
|Ammonizioni
|67
|66
|Espulsioni
|5
|3
|Capocannoniere
|Shpendi 11
|Di Nardo 11
|Top assist
|Elia 9
|Letizia/Dagasso 4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Empoli-Pescara e a che ora?
-
Domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Empoli-Pescara?
-
Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.
- Chi è l’arbitro di Empoli-Pescara?
-
Antonio Rapuano di Rimini; VAR Camplone, AVAR Cosso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.