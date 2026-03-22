Empoli-Pescara 22 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 32a giornata. Numeri, forma recente, arbitro e curiosità per capire Empoli-Pescara.

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Empoli–Pescara è uno scontro salvezza della 32a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli domenica 22 marzo 2026 alle 15:00. I toscani sono 14° con 33 punti (7 vittorie, 12 pareggi, 12 sconfitte; 39 gol fatti, 45 subiti), gli abruzzesi 20° a 29 punti (6 vittorie, 11 pareggi, 14 sconfitte; 41 gol segnati, 54 incassati). In palio punti pesantissimi per allontanarsi dalla zona calda.

Le ultime partite giocate

Empoli in difficoltà e a caccia di slancio, con una serie recente fatta di pareggi e passi falsi; Pescara in netta ripresa: 11 punti nelle ultime cinque e porta spesso inviolata. Trend opposti che promettono equilibrio e tensione nei dettagli dei 90 minuti.

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Empoli x ko ko x x Pescara ok x ok x ok

Nelle ultime 5 di campionato: Empoli 3 punti, Pescara 11. Dettaglio risultati:

Empoli

Empoli–Cesena 1-1; Bari–Empoli 2-1; Catanzaro–Empoli 3-2; Empoli–Mantova 2-2; Spezia–Empoli 1-1.

Pescara

Pescara–Palermo 2-1; Frosinone–Pescara 2-2; Pescara–Bari 4-0; Südtirol–Pescara 0-0; Pescara–Virtus Entella 3-0.

L’arbitro di Empoli-Pescara

Empoli–Pescara sarà diretta dal signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR Camplone, AVAR Cosso. Nella Serie B 2025-26 Rapuano ha arbitrato 9 partite: 3 rigori concessi, 42 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto (media 4,8 cartellini a gara). Direzione di gara attenta ai contrasti e alla gestione dei falli (289 fischiati finora).

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: BELSANTI – LUCIANI

IV Ufficiale: ANGELILLO

VAR: CAMPLONE

AVAR: COSSO

Statistiche interessanti

La sfida tra Empoli e Pescara arriva in un momento cruciale: i toscani inseguono una vittoria che manca da troppo, mentre gli abruzzesi hanno ritrovato solidità e punti pesanti. I precedenti recenti sorridono agli ospiti, che al Castellani hanno strappato risultati importanti nelle ultime stagioni, pur restando fragili in trasferta quest’anno. Occhi su Salvatore Elia, faro degli assist azzurri, e su Lorenzo Insigne, entrato in corsa nel campionato biancazzurro con gol e passaggi vincenti. Attenzione anche ai numeri difensivi: Pescara ha infilato una striscia di clean sheet che racconta di un blocco arretrato in crescita, mentre Empoli concede ma sa colpire con cinismo in area. Dettagli, palle inattive e gestione dei momenti faranno la differenza in una gara dal peso specifico altissimo per la corsa salvezza.

Pescara ha vinto l’ultimo confronto di Serie B con Empoli ; solo tra 2011 e 2012 ha fatto meglio in fila contro i toscani.

ha vinto l’ultimo confronto di Serie B con ; solo tra 2011 e 2012 ha fatto meglio in fila contro i toscani. Nelle ultime cinque trasferte in B al Castellani, Pescara ha raccolto due successi: trend positivo rispetto alla decade precedente senza vittorie.

ha raccolto due successi: trend positivo rispetto alla decade precedente senza vittorie. Empoli non vince da 12 gare in B (6 pareggi, 6 sconfitte): striscia più lunga in stagione, vicina ai numeri peggiori degli anni ’80.

non vince da 12 gare in B (6 pareggi, 6 sconfitte): striscia più lunga in stagione, vicina ai numeri peggiori degli anni ’80. Tre clean sheet consecutivi per Pescara : gli abruzzesi non arrivano a quattro di fila in B dal 2004/05.

: gli abruzzesi non arrivano a quattro di fila in B dal 2004/05. In trasferta quest’anno Pescara ha vinto solo 1 delle 15 gare: zavorra che pesa nella corsa salvezza.

ha vinto solo 1 delle 15 gare: zavorra che pesa nella corsa salvezza. Salvatore Elia è a quota 9 assist in stagione (5 nelle ultime 7): l’ultimo azzurro in doppia cifra fu Manuel Pasqual nel 2017/18 (insieme a Miha Zajc ).

è a quota 9 assist in stagione (5 nelle ultime 7): l’ultimo azzurro in doppia cifra fu nel 2017/18 (insieme a ). Lorenzo Insigne è decisivo: 3 gol e 2 assist nelle ultime 4 presenze. Con lui titolare, Pescara è imbattuto (3V, 1N) e vola a 2,5 punti di media.

Le statistiche stagionali di Empoli e Pescara

Empoli tiene il 47,6% di possesso e segna 39 reti, con precisione al tiro del 46,5% e 126 tiri nello specchio; 45 i gol incassati. Pescara viaggia al 49,4% di possesso, 41 gol fatti, 54 subiti, 154 tiri in porta e precisione del 44,5%. Pressioni simili (PPDA 11,4 vs 10,8), ma gli abruzzesi concedono più conclusioni (442 tiri subiti a 399). Clean sheet: 6 Empoli, 5 Pescara.

Giocatori chiave: per Empoli il bomber è Stiven Shpendi (11 gol) e l’assist-man è Salvatore Elia (9). In porta spicca Andrea Fulignati (6 clean sheet). In casa Pescara guida Antonio Di Nardo (11 gol); al servizio dei compagni Gaetano Letizia e Matteo Dagasso (4 assist ciascuno). Tra i pali, Sebastiano Desplanches ha 1 clean sheet, Ivan Saio 3. Disciplina: più ammoniti Gerard Yepes (Empoli, 7) e Davide Bettella (Pescara, 7); espulsioni per Empoli condivise tra Gabriele Guarino e Matteo Lovato (1), per Pescara tra Giacomo Olzer, Riccardo Brosco e Lorenzo Altare (1).

Empoli Pescara Partite giocate 31 31 Vittorie 7 6 Pareggi 12 11 Sconfitte 12 14 Gol fatti 39 41 Gol subiti 45 54 Possesso palla (%) 47,6 49,4 Tiri nello specchio 126 154 Precisione al tiro (%) 46,5 44,5 PPDA 11,4 10,8 Clean sheet 6 5 Ammonizioni 67 66 Espulsioni 5 3 Capocannoniere Shpendi 11 Di Nardo 11 Top assist Elia 9 Letizia/Dagasso 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Empoli-Pescara e a che ora? Domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Empoli-Pescara? Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli-Pescara? Antonio Rapuano di Rimini; VAR Camplone, AVAR Cosso.