CALCIO SERIE B

Empoli-Reggiana 15 febbraio 2026: orario, arbitro, curiosità e statistiche

Serie B 2025-26, 25a giornata. Forma, numeri, arbitro e statistiche chiave per capire Empoli-Reggiana: data, orario, stadio e protagonisti.

EmpoliReggiana accende la 25a giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 15 febbraio 2026 alle 17:15 allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. È un vero scontro salvezza: i toscani sono 12° con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi, 10 sconfitte; 29 gol fatti, 33 subiti), gli emiliani 16° a quota 24 (6 vittorie, 6 pareggi, 12 sconfitte; 26 gol segnati, 34 incassati). Punti pesanti in palio per allontanarsi dalla zona calda.

Le ultime partite giocate

Empoli in difficoltà recente: 1 punto nelle ultime cinque, con fatica a trovare la porta. La Reggiana ha raccolto 4 punti nello stesso arco, alternando prove solide a qualche passaggio a vuoto. Al Castellani i toscani si affidano al fattore casa, mentre i granata cercano un colpo esterno per respirare.

Empoli ko ko x ko ko
Reggiana ko ko x ko ok

Nelle ultime 5 di campionato l’Empoli ha totalizzato 1 punto, la Reggiana 4. Dettaglio risultati:

  • Empoli

Empoli–Südtirol 0-1; Carrarese–Empoli 3-0; Empoli–Modena 0-0; Palermo–Empoli 3-2; Empoli–Juve Stabia 1-2.

  • Reggiana

Reggiana–Cesena 1-2; Frosinone–Reggiana 1-0; Reggiana–Juve Stabia 1-1; Catanzaro–Reggiana 2-0; Reggiana–Mantova 1-0.

L’arbitro di Empoli–Reggiana

Dirige Daniele Perenzoni: nella Serie B 2025-26 ha arbitrato 8 gare, con 31 cartellini gialli (4,1 a partita), 2 rossi e nessun rigore concesso. Al VAR ci sarà Santoro. Quadro completo della squadra arbitrale: assistenti Di Giacinto e Belsanti, IV ufficiale Collu, AVAR Marini.

  • Arbitro: Perenzoni
  • Assistenti: Di Giacinto – Belsanti
  • IV: Collu
  • VAR: Santoro
  • AVAR: Marini

Le pillole del match

Al Castellani va in scena una gara che pesa doppio: l’Empoli (12°) vuole invertire la rotta dopo un periodo complesso, la Reggiana (16°) punta a fare punti lontano da casa per guadagnare ossigeno. I numeri raccontano di due squadre dal rendimento simile: 29 gol segnati contro 26, 33 subiti contro 34. In casa i toscani hanno raccolto 16 punti in 13 gare, mentre i granata ne hanno messi insieme 8 in 12 trasferte. Sul piano del gioco, possesso medio al 46,4% per l’Empoli e 43,2% per la Reggiana; precisione al tiro vicina al 50% per entrambe. L’intensità nei duelli aerei e la gestione delle palle inattive potrebbero fare la differenza, così come la disciplina: più ammonizioni per gli ospiti finora. Occhio ai protagonisti: Stiven Shpendi guida l’attacco azzurro, mentre tra i granata spicca Manolo Portanova. Con Daniele Perenzoni al fischietto, media cartellini alta e zero rigori concessi in stagione: dettaglio non secondario in una partita che promette equilibrio e tensione agonistica.

  • Classifica corta: 4 punti separano Empoli (28) e Reggiana (24). Scontro diretto dal sapore salvezza.
  • Casa vs trasferta: Empoli 16 punti in 13 gare interne; Reggiana 8 punti in 12 trasferte.
  • Attacco: Empoli 29 gol (top Shpendi 6), Reggiana 26 (top Portanova 5).
  • Disciplina: più gialli per la Reggiana (57) rispetto all’Empoli (47). Perenzoni viaggia a 4,1 ammonizioni a gara.
  • Pressione e precisione: PPDA Empoli 12,0 vs Reggiana 13,7; precisione tiri 46,5% vs 48,9%.
  • Inerzia gara: Empoli ha perso 16 punti da situazione di vantaggio; Reggiana ne ha recuperati 12 da svantaggio.
  • Calci piazzati e cross: 103 corner Empoli vs 96 Reggiana; accuratezza cross 24,1% vs 23,6%.
  • Portieri: Andrea Fulignati 6 clean sheet, Edoardo Motta 5. Dettaglio da non trascurare in un match dal margine stretto.

Le statistiche stagionali di Empoli e Reggiana

Due profili simili: l’Empoli ha raccolto più punti e segnato di più, la Reggiana ha percentuali di conclusione in porta leggermente migliori. Possesso palla favorevole ai toscani, mentre i granata mostrano solidità nei duelli e un volume difensivo elevato. Disciplina: più gialli per gli ospiti, ma più rossi per i padroni di casa.

Giocatori chiave: per l’Empoli il capocannoniere è Stiven Shpendi (6), assist-man Salvatore Elia (5), più ammonizioni Gerard Yepes (5); tra i rossi, uno a testa per Obaretin, Popov, Guarino ed Elia. In porta, Andrea Fulignati vanta 6 clean sheet. Per la Reggiana guida i gol Manolo Portanova (5), assist-man Manuel Marras (4), leader gialli Andrea Papetti (7); rossi per Charlys e Cedric Gondo (1). Tra i pali, Edoardo Motta a quota 5 clean sheet.

Empoli Reggiana
Partite giocate 24 24
Vittorie 7 6
Pareggi 7 6
Sconfitte 10 12
Gol fatti 29 26
Gol subiti 33 34
Possesso palla (%) 46,4 43,2
Precisione tiri in porta (%) 46,53 48,92
Conversione al tiro (%) 14,36 13,98
Clean sheet 6 6
Cartellini gialli 47 57
Cartellini rossi 4 2
PPDA (pressione) 12,0 13,7
Assist di squadra 21 17
Punti in casa/trasferta (riferimento) 16 (casa) 8 (trasferta)
Capocannoniere Shpendi 6 Portanova 5
Top assistman Elia 5 Marras 4
Più ammonizioni (gioc.) Yepes 5 Papetti 7
Espulsi (gioc.) Obaretin, Popov, Guarino, Elia (1) Charlys, Gondo (1)
Portiere (clean sheet) Fulignati 6 Motta 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Empoli-Reggiana?

Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 17:15 (CET).

Dove si gioca Empoli-Reggiana?

Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, a Empoli.

Chi è l’arbitro di Empoli-Reggiana?

Dirige Daniele Perenzoni; assistenti Di Giacinto e Belsanti; IV Collu; VAR Santoro; AVAR Marini.

