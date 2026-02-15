Empoli-Reggiana 15 febbraio 2026: orario, arbitro, curiosità e statistiche

Serie B 2025-26, 25a giornata. Forma, numeri, arbitro e statistiche chiave per capire Empoli-Reggiana: data, orario, stadio e protagonisti.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Empoli–Reggiana accende la 25a giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 15 febbraio 2026 alle 17:15 allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. È un vero scontro salvezza: i toscani sono 12° con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi, 10 sconfitte; 29 gol fatti, 33 subiti), gli emiliani 16° a quota 24 (6 vittorie, 6 pareggi, 12 sconfitte; 26 gol segnati, 34 incassati). Punti pesanti in palio per allontanarsi dalla zona calda.

Le ultime partite giocate

Empoli in difficoltà recente: 1 punto nelle ultime cinque, con fatica a trovare la porta. La Reggiana ha raccolto 4 punti nello stesso arco, alternando prove solide a qualche passaggio a vuoto. Al Castellani i toscani si affidano al fattore casa, mentre i granata cercano un colpo esterno per respirare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Empoli ko ko x ko ko Reggiana ko ko x ko ok

Nelle ultime 5 di campionato l’Empoli ha totalizzato 1 punto, la Reggiana 4. Dettaglio risultati:

Empoli

Empoli–Südtirol 0-1; Carrarese–Empoli 3-0; Empoli–Modena 0-0; Palermo–Empoli 3-2; Empoli–Juve Stabia 1-2.

Reggiana

Reggiana–Cesena 1-2; Frosinone–Reggiana 1-0; Reggiana–Juve Stabia 1-1; Catanzaro–Reggiana 2-0; Reggiana–Mantova 1-0.

L’arbitro di Empoli–Reggiana

Dirige Daniele Perenzoni: nella Serie B 2025-26 ha arbitrato 8 gare, con 31 cartellini gialli (4,1 a partita), 2 rossi e nessun rigore concesso. Al VAR ci sarà Santoro. Quadro completo della squadra arbitrale: assistenti Di Giacinto e Belsanti, IV ufficiale Collu, AVAR Marini.

Arbitro : Perenzoni

: Perenzoni Assistenti : Di Giacinto – Belsanti

: Di Giacinto – Belsanti IV : Collu

: Collu VAR : Santoro

: Santoro AVAR: Marini

Le pillole del match

Al Castellani va in scena una gara che pesa doppio: l’Empoli (12°) vuole invertire la rotta dopo un periodo complesso, la Reggiana (16°) punta a fare punti lontano da casa per guadagnare ossigeno. I numeri raccontano di due squadre dal rendimento simile: 29 gol segnati contro 26, 33 subiti contro 34. In casa i toscani hanno raccolto 16 punti in 13 gare, mentre i granata ne hanno messi insieme 8 in 12 trasferte. Sul piano del gioco, possesso medio al 46,4% per l’Empoli e 43,2% per la Reggiana; precisione al tiro vicina al 50% per entrambe. L’intensità nei duelli aerei e la gestione delle palle inattive potrebbero fare la differenza, così come la disciplina: più ammonizioni per gli ospiti finora. Occhio ai protagonisti: Stiven Shpendi guida l’attacco azzurro, mentre tra i granata spicca Manolo Portanova. Con Daniele Perenzoni al fischietto, media cartellini alta e zero rigori concessi in stagione: dettaglio non secondario in una partita che promette equilibrio e tensione agonistica.

Classifica corta : 4 punti separano Empoli (28) e Reggiana (24). Scontro diretto dal sapore salvezza.

: 4 punti separano (28) e (24). Scontro diretto dal sapore salvezza. Casa vs trasferta : Empoli 16 punti in 13 gare interne; Reggiana 8 punti in 12 trasferte.

: Empoli 16 punti in 13 gare interne; Reggiana 8 punti in 12 trasferte. Attacco : Empoli 29 gol (top Shpendi 6), Reggiana 26 (top Portanova 5).

: 29 gol (top 6), 26 (top 5). Disciplina : più gialli per la Reggiana (57) rispetto all’ Empoli (47). Perenzoni viaggia a 4,1 ammonizioni a gara.

: più gialli per la (57) rispetto all’ (47). Perenzoni viaggia a 4,1 ammonizioni a gara. Pressione e precisione : PPDA Empoli 12,0 vs Reggiana 13,7; precisione tiri 46,5% vs 48,9%.

: PPDA Empoli 12,0 vs Reggiana 13,7; precisione tiri 46,5% vs 48,9%. Inerzia gara : Empoli ha perso 16 punti da situazione di vantaggio; Reggiana ne ha recuperati 12 da svantaggio.

: ha perso 16 punti da situazione di vantaggio; ne ha recuperati 12 da svantaggio. Calci piazzati e cross : 103 corner Empoli vs 96 Reggiana; accuratezza cross 24,1% vs 23,6%.

: 103 corner Empoli vs 96 Reggiana; accuratezza cross 24,1% vs 23,6%. Portieri: Andrea Fulignati 6 clean sheet, Edoardo Motta 5. Dettaglio da non trascurare in un match dal margine stretto.

Le statistiche stagionali di Empoli e Reggiana

Due profili simili: l’Empoli ha raccolto più punti e segnato di più, la Reggiana ha percentuali di conclusione in porta leggermente migliori. Possesso palla favorevole ai toscani, mentre i granata mostrano solidità nei duelli e un volume difensivo elevato. Disciplina: più gialli per gli ospiti, ma più rossi per i padroni di casa.

Giocatori chiave: per l’Empoli il capocannoniere è Stiven Shpendi (6), assist-man Salvatore Elia (5), più ammonizioni Gerard Yepes (5); tra i rossi, uno a testa per Obaretin, Popov, Guarino ed Elia. In porta, Andrea Fulignati vanta 6 clean sheet. Per la Reggiana guida i gol Manolo Portanova (5), assist-man Manuel Marras (4), leader gialli Andrea Papetti (7); rossi per Charlys e Cedric Gondo (1). Tra i pali, Edoardo Motta a quota 5 clean sheet.

Empoli Reggiana Partite giocate 24 24 Vittorie 7 6 Pareggi 7 6 Sconfitte 10 12 Gol fatti 29 26 Gol subiti 33 34 Possesso palla (%) 46,4 43,2 Precisione tiri in porta (%) 46,53 48,92 Conversione al tiro (%) 14,36 13,98 Clean sheet 6 6 Cartellini gialli 47 57 Cartellini rossi 4 2 PPDA (pressione) 12,0 13,7 Assist di squadra 21 17 Punti in casa/trasferta (riferimento) 16 (casa) 8 (trasferta) Capocannoniere Shpendi 6 Portanova 5 Top assistman Elia 5 Marras 4 Più ammonizioni (gioc.) Yepes 5 Papetti 7 Espulsi (gioc.) Obaretin, Popov, Guarino, Elia (1) Charlys, Gondo (1) Portiere (clean sheet) Fulignati 6 Motta 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Empoli-Reggiana? Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 17:15 (CET). Dove si gioca Empoli-Reggiana? Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, a Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli-Reggiana? Dirige Daniele Perenzoni; assistenti Di Giacinto e Belsanti; IV Collu; VAR Santoro; AVAR Marini.