Empoli ribaltato: il Sassuolo è secondo

Sassuolo-Empoli 3-1 vale il secondo posto temporaneo nella classifica di serie A per i neroverdi di mister Roberto De Zerbi, che pure avevano tremato sin dai primissimi secondo del match del Mapei Stadium.

Gli ospiti si sono infatti portati in vantaggio dopo una manciata di secondi, con uno splendido servizio di Capezzi che ha permesso a Caputo di andare in rete alla prima azione della partita.

Subìto il colpo, gli emiliani si sono riorganizzati trovando il pareggio già al 13' con Boateng, a segno dopo un'azione ubriacante di Federico Di Francesco, provando poi a raddoppiare già nel corso del primo tempo.

L'obiettivo è stato raggiunto nella ripresa, quando al 58' Ferrari ha trovato la grande incornata su calcio d'angolo per il 2-1 dei padroni di casa, che hanno dilagato nel finale grazie a un Di Francesco in grande spolvero e che si è messo definitivamente alle spalle le polemiche legate allo sputo di Douglas Costa: strepitoso il colpo di tacco con cui l'ex Bologna ha calato il tris per i neroverdi, che ora vantano l'attacco più prolifico dell'intera serie A.

SPORTAL.IT | 21-09-2018 22:35