Empoli-Roma, le probabili formazioni

Sabato 6 ottobre alle 20.30 si gioca Empoli-Roma, gara valida per l’ottava giornata della massima serie.

La formazione toscana non batte la Roma in A dal febbraio 2007 (1-0, rete realizzata da Pozzi). Da allora cinque vittorie giallorosse e tre pareggi.

La squadra di Di Francesco (un ex, come del resto Andreazzoli, timoniere degli azzurri) arriva da due successi di fila, nel derby in campionato e con il Plzen in Champions League. I toscani sono invece reduci dalla sconfitta di Parma.

Probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina. Allenatore: Andreazzoli

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Luca Pellegrini; Cristante, Nzonzi; Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco

SPORTAL.IT | 05-10-2018 10:55