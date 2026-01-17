Empoli–Südtirol 17 gennaio 2026: arbitro, forma, pillole e statistiche

Serie B 2025-26, 20a giornata: numeri, forma, curiosità e statistiche per capire Empoli–Südtirol. Arbitro, trend recenti, protagonisti e confronto a confronto.

Empoli–Südtirol accende la 20a giornata della Serie B 2025-26 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Sfida dal peso specifico alto tra chi insegue i playoff e chi cerca ossigeno per la classifica: gli azzurri sono 8° con 27 punti in 19 gare (7 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 26 gol fatti, 24 subiti), gli altoatesini 14° a quota 19 (3 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 18 segnati, 22 incassati). In casa Empoli ha pareggiato spesso, Südtirol solido ma poco prolifico: punti pesanti in palio per indirizzare la corsa di entrambe.

Le ultime partite giocate

Empoli alterna equilibrio e cinismo: due successi preziosi nelle ultime cinque e una tendenza ai pareggi interni. Südtirol ha ritrovato la vittoria nell’ultimo turno, ma fuori casa resta squadra sparagnina, più incline al pari che allo strappo. Due momenti diversi, con gli azzurri leggermente più incisivi sottoporta e i biancorossi compatti e pragmatici.

Empoli ko ko ok x ok Südtirol x x x ko ok

Nelle ultime 5: Empoli 7 punti; Südtirol 6 punti. Dettaglio:

Empoli

Empoli–Palermo 1-3; Juve Stabia–Empoli 2-0; Mantova–Empoli 0-1; Empoli–Frosinone 1-1; Cesena–Empoli 0-1

Südtirol

Monza–Südtirol 1-1; Südtirol–Bari 0-0; Virtus Entella–Südtirol 1-1; Juve Stabia–Südtirol 1-0; Südtirol–Spezia 2-1

L’arbitro di Empoli–Südtirol

Dirige Kevin Bonacina. Nella stagione 2025/26 ha arbitrato 4 gare di Serie B: 3 rigori assegnati, 22 cartellini gialli, 0 rossi, media 5,5 cartellini a partita. Gara affidata a un fischietto che non esita a sanzionare i contatti in area e mantiene una linea disciplinare costante.

Arbitro: BONACINA

Assistenti: SCATRAGLI – FONTANI

IV: NIGRO

VAR: MONALDI

AVAR: PAGANESSI

Informazioni interessanti

Match che intreccia trend e piccoli tabù. Empoli ha costruito la sua classifica soprattutto in casa, dove i pareggi sono diventati cifra stilistica, ma con una produzione offensiva tra le più brillanti del torneo interno. Südtirol, squadra coriacea, ha faticato lontano dal Druso ma è reduce da un colpo di reni che può rimetterla in corsa. I precedenti in B sono pochi e favoriscono gli azzurri, mentre la tradizione degli altoatesini contro le formazioni toscane racconta più sofferenze che gioie. Statistiche alla mano, entrambe non eccellono nella precisione dell’ultimo passaggio, ma sanno essere verticali e dirette: ritmo, duelli aerei e palle inattive possono indirizzare la sfida. Occhio a profili creativi come Salvatore Molina e a uomini-gol come Stiven Shpendi e Silvio Merkaj, con i portieri Andrea Fulignati e Marius Adamonis chiamati a serate di attenzione sui cross e sulle conclusioni dalla distanza.

Secondo incrocio in Serie B tra Empoli e Südtirol : all’andata vinsero gli azzurri 2-1. Gli altoatesini, dopo due successi storici contro club toscani (il Pisa nel 2022/23), non hanno più trovato vittorie nelle successive otto sfide contro squadre della regione.

e : all’andata vinsero gli azzurri 2-1. Gli altoatesini, dopo due successi storici contro club toscani (il Pisa nel 2022/23), non hanno più trovato vittorie nelle successive otto sfide contro squadre della regione. Südtirol senza vittorie esterne da 11 trasferte di B: ultimo acuto il 1° maggio 2025 a Palermo. Da allora nove pareggi e due ko; a rischio una rara mini-serie di sconfitte fuori casa.

senza vittorie esterne da 11 trasferte di B: ultimo acuto il 1° maggio 2025 a Palermo. Da allora nove pareggi e due ko; a rischio una rara mini-serie di sconfitte fuori casa. Empoli è la squadra con più pareggi interni in questa Serie B (6 su 10 partite in casa). Solo Venezia e Frosinone hanno segnato più reti casalinghe dei toscani.

è la squadra con più pareggi interni in questa Serie B (6 su 10 partite in casa). Solo Venezia e Frosinone hanno segnato più reti casalinghe dei toscani. Dopo 13 gare a secco, Südtirol è tornato a vincere nell’ultimo turno (2-1 allo Spezia) e cerca il bis che in B gli manca dall’aprile-maggio 2025.

è tornato a vincere nell’ultimo turno (2-1 allo Spezia) e cerca il bis che in B gli manca dall’aprile-maggio 2025. Nella rifinitura offensiva entrambe soffrono: i biancorossi hanno la percentuale più bassa di passaggi riusciti nel terzo finale (circa 60%), l’ Empoli è poco sopra.

è poco sopra. Salvatore Molina è il motore creativo del Südtirol : 28 occasioni da azione create, tra i migliori specialisti del campionato.

è il motore creativo del : 28 occasioni da azione create, tra i migliori specialisti del campionato. Rares Ilie, per l’Empoli, ha già firmato gol e diversi assist nelle ultime due stagioni di B: talento giovane ma impatto maturo negli ultimi metri.

Le statistiche stagionali di Empoli e Südtirol

Empoli produce e segna di più (26 gol a 18) con un possesso medio superiore (45,8% vs 38,3%) e 5 clean sheet contro 2. Südtirol è squadra da gara sporca: molta densità, precisione di tiro discreta, tanti duelli e attitudine a difendere l’area (blocchi e respinte). Tiri totali simili, ma gli azzurri centrano più lo specchio. PPDA molto vicino (12,0 Empoli vs 11,9 Südtirol): pressing selettivo per entrambe.

Giocatori: per l’Empoli il capocannoniere è Stiven Shpendi (6), seguito da Bohdan Popov (5). Assist leader Salvatore Elia e Rares Ilie (4). Più ammonito: Gerard Yepes (5); espulsi a quota 1 Gabriele Guarino, Nosa Obaretin, Bohdan Popov. In porta, Andrea Fulignati vanta 5 clean sheet. Per il Südtirol guida i gol Silvio Merkaj (4), poi Raphael Odogwu e Emanuele Pecorino (3). Miglior assist-man Daniele Casiraghi (2). Più ammonito: Simone Davì (5); espulsi: Raphael Kofler, Simone Tronchin, Silvio Merkaj (1). In porta, Marius Adamonis con 2 clean sheet.

Empoli Südtirol Partite giocate 19 19 Vittorie 7 3 Pareggi 6 10 Sconfitte 6 6 Gol fatti 26 18 Gol subiti 24 22 Possesso palla (%) 45,8 38,3 Tiri totali 156 158 Tiri in porta 74 68 Precisione tiri (%) 47,44 43,04 Clean sheet 5 2 Cartellini gialli 40 38 Cartellini rossi 4 3 PPDA 12,0 11,9

FAQ Quando e a che ora si gioca Empoli–Südtirol? Empoli–Südtirol è valida per la 20a giornata della Serie B 2025-26. Si gioca a Empoli; l’orario ufficiale sarà comunicato dalla Lega. Dove si gioca Empoli–Südtirol? Al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli–Südtirol? Dirige Kevin Bonacina, con assistenti Scatragli e Fontani; IV uomo Nigro; VAR Monaldi; AVAR Paganessi.