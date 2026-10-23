Empoli-Vicenza 23 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Empoli-Vicenza, 8ª giornata di Serie B 2026-27: si gioca il 23 ottobre alle 20:30. Arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Venerdì 23 ottobre, alle 20:30, lo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli ospita uno scontro salvezza dalle motivazioni altissime. Per l’ottava giornata di Serie B, i padroni di casa incrociano i tacchetti con il Vicenza in una sfida che pesa come un macigno. La classifica parla chiaro: l’Empoli viaggia al quattordicesimo posto con 7 punti (frutto di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, con 7 gol fatti e 11 subiti), mentre i veneti inseguono ad appena una lunghezza di distanza, diciassettesimi a quota 6 (un solo successo, tre pareggi, tre ko e una difesa che ha incassato ben 15 reti a fronte di 9 realizzate).

Separate da un solo punto, entrambe le squadre cercano quella vittoria fondamentale per respirare e staccarsi finalmente dalle zone più calde del tabellone.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le ultime partite giocate da Empoli e Vicenza

La continuità resta il problema di entrambe. Nelle cinque gare considerate, l’Empoli ha raccolto 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte; il Vicenza si è fermato a 3, con tre pareggi e due ko. I toscani hanno segnato 5 reti, subendone 8; i biancorossi hanno realizzato 6 gol e ne hanno incassati 10. Due percorsi che spiegano il peso di questo confronto diretto.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Empoli 1 1 3 4 5 8 Vicenza 0 3 2 3 6 10

Il dettaglio delle cinque partite dell’Empoli:

Carrarese – Empoli 0-1: vittoria dei toscani.

– 0-1: vittoria dei toscani. Empoli – Arezzo 0-1: sconfitta interna.

– 0-1: sconfitta interna. Modena – Empoli 2-1: ko in trasferta.

– 2-1: ko in trasferta. Empoli – Palermo 2-4: sconfitta al Castellani.

– 2-4: sconfitta al Castellani. Ascoli–Empoli 1-1: un punto lontano da casa.

Le cinque partite del Vicenza:

Virtus Entella – Vicenza 2-2: pareggio esterno.

– 2-2: pareggio esterno. Vicenza – Juve Stabia 1-1: un punto in casa.

– 1-1: un punto in casa. Verona – Vicenza 2-1: sconfitta in trasferta.

– 2-1: sconfitta in trasferta. Vicenza – Pisa 0-3: netto ko interno.

– 0-3: netto ko interno. Benevento–Vicenza 2-2: pareggio sul campo dei campani.

L’arbitro di Empoli–Vicenza

A dirigere la partita sarà Claudio Giuseppe Allegretta, affiancato dagli assistenti Scarpa e Djurdjevic. Galipò sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Mazzoleni, con Volpi nel ruolo di AVAR. Nelle due gare dirette in questa Serie B, Allegretta ha assegnato 10 cartellini gialli, senza espulsioni, e concesso un rigore. La media è di 5 ammonizioni a incontro; i falli fischiati sono stati complessivamente 39, con 10 fuorigioco rilevati.

Precedenti e curiosità: le pillole di Empoli–Vicenza

Il passato sorride all’Empoli, il presente invita alla prudenza. I toscani sono imbattuti negli ultimi cinque confronti cadetti con il Vicenza e il Castellani rappresenta un ostacolo storico per i veneti, mai vittoriosi nelle dodici trasferte di Serie B contro gli azzurri. Il fattore campo, però, ha perso forza nelle recenti uscite dei padroni di casa, reduci da due sconfitte interne consecutive. Anche i biancorossi cercano una svolta: il successo manca da sei giornate e un altro passaggio a vuoto allungherebbe un digiuno già pesante. A rendere intrigante la sfida è soprattutto il contrasto nella gestione delle occasioni migliori: nessuno converte le grandi opportunità meglio dell’Empoli, mentre il Vicenza occupa l’estremo opposto. Sotto i riflettori finiscono Bohdan Popov, a segno nell’ultima gara al Castellani, e Tommaso Corazza, in gol nelle sue ultime due presenze: due possibili protagonisti di una partita in cui concretezza e fiducia possono fare la differenza.

Empoli avanti nei confronti recenti: nelle ultime cinque sfide di Serie B contro il Vicenza sono arrivati tre successi e due pareggi. Il punteggio aggregato è 12-4, con medie di 2,4 gol segnati e 0,8 subiti dai toscani.

avanti nei confronti recenti: nelle ultime cinque sfide di Serie B contro il sono arrivati tre successi e due pareggi. Il punteggio aggregato è 12-4, con medie di 2,4 gol segnati e 0,8 subiti dai toscani. Castellani da espugnare per il Vicenza : nelle dodici trasferte cadette contro l’ Empoli , i veneti hanno ottenuto cinque pareggi e rimediato sette sconfitte. Nessun’altra avversaria li ha ospitati così tante volte in Serie B senza concedere loro una vittoria.

: nelle dodici trasferte cadette contro l’ , i veneti hanno ottenuto cinque pareggi e rimediato sette sconfitte. Nessun’altra avversaria li ha ospitati così tante volte in Serie B senza concedere loro una vittoria. Il pubblico di casa attende una risposta: l’ Empoli ha perso le ultime due gare interne, contro Arezzo e Palermo . Un terzo ko consecutivo al Castellani segnerebbe una rara striscia negativa nella storia cadetta degli azzurri, dopo il precedente filotto di cinque sconfitte tra giugno e ottobre 1949.

ha perso le ultime due gare interne, contro e . Un terzo ko consecutivo al Castellani segnerebbe una rara striscia negativa nella storia cadetta degli azzurri, dopo il precedente filotto di cinque sconfitte tra giugno e ottobre 1949. Il Vicenza cerca di interrompere sei giornate senza successi, con tre pareggi e tre sconfitte dopo il 3-2 sul Catanzaro . Per ritrovare una serie più lunga senza vittorie in una singola stagione bisogna risalire alle nove gare tra dicembre 2016 e marzo 2017.

cerca di interrompere sei giornate senza successi, con tre pareggi e tre sconfitte dopo il 3-2 sul . Per ritrovare una serie più lunga senza vittorie in una singola stagione bisogna risalire alle nove gare tra dicembre 2016 e marzo 2017. Grandi occasioni, rendimento agli antipodi: l’ Empoli guida la graduatoria della conversione con il 63%, avendone trasformate cinque su otto. Il Vicenza è ultimo con il 18%, due su undici.

guida la graduatoria della conversione con il 63%, avendone trasformate cinque su otto. Il è ultimo con il 18%, due su undici. Bohdan Popov punta al bis davanti ai propri tifosi: dopo il gol contro il Palermo , può segnare in due presenze casalinghe consecutive per la seconda volta in Serie B. Ci era riuscito nelle prime due gare interne dello scorso torneo, contro Padova e Spezia .

punta al bis davanti ai propri tifosi: dopo il gol contro il , può segnare in due presenze casalinghe consecutive per la seconda volta in Serie B. Ci era riuscito nelle prime due gare interne dello scorso torneo, contro e . Tommaso Corazza insegue la terza presenza consecutiva con gol. L’ultimo giocatore del Vicenza ad arrivare almeno a tre in Serie B è stato Riccardo Meggiorini, capace di segnare in quattro presenze di fila tra febbraio e marzo 2021.

Le statistiche stagionali di Empoli e Vicenza

Il Vicenza produce di più, ma concede anche di più: ha segnato 9 gol contro i 7 dell’Empoli, incassandone però 15 contro 11. La media delle reti subite è di 2,14 a partita per i veneti e 1,57 per i toscani. I biancorossi hanno un possesso medio superiore, 46,9% contro 43,5%, e più conclusioni nello specchio, 23 contro 19. Gli azzurri rispondono con una maggiore precisione al tiro, 40,43% contro 35,94%, e due partite a porta inviolata contro nessuna. Attenzione anche alla gestione del vantaggio: l’Empoli ha lasciato per strada 11 punti da situazioni favorevoli, il Vicenza 7.

Tra i singoli, i migliori marcatori dell’Empoli sono Bohdan Popov ed Edoardo Saporiti, entrambi a quota 2; seguono Joseph Ceesay, Stiven Shpendi e Gerard Yepes con un gol ciascuno. Nel Vicenza guidano Tommaso Corazza e Silvio Merkaj, con 2 reti a testa. Sul fronte assist, tra gli azzurri sono appaiati Cristian Cauz, Matteo Egan e Luca Magnino, tutti a uno; nei veneti comandano Lorenzo Caferri e Nicola Rauti, con 2 ciascuno. Magnino è il più ammonito dei toscani con 4 gialli, mentre Nicolò Brighenti, Merkaj e Mattia Valoti condividono il primato biancorosso con 2. Un’espulsione a testa per Ceesay e Marco Curto; nessun rosso per il Vicenza. Tra i portieri, Jacopo Seghetti conta 2 gare senza subire reti e 30 parate, mentre Riccardo Gagno è ancora senza partite a porta inviolata, pur avendo effettuato 34 interventi.

Statistica Empoli Vicenza Posizione in classifica 14ª 17ª Punti 7 6 Partite giocate 7 7 Vittorie 2 1 Pareggi 1 3 Sconfitte 4 3 Gol segnati 7 9 Gol subiti 11 15 Media gol segnati 1,00 1,29 Media gol subiti 1,57 2,14 Possesso palla medio 43,5% 46,9% Tiri nello specchio 19 23 Precisione al tiro 40,43% 35,94% Precisione nei passaggi 80,69% 82,04% Calci d’angolo 29 44 Partite a porta inviolata 2 0 Cartellini gialli 14 17 Cartellini rossi 2 0 Migliori marcatori Popov e Saporiti: 2 Corazza e Merkaj: 2 Leader negli assist Cauz, Egan e Magnino: 1 Caferri e Rauti: 2 Giocatori più ammoniti Magnino: 4 Brighenti, Merkaj e Valoti: 2 Giocatori con più espulsioni Ceesay e Curto: 1 Nessuno Portiere: partite a porta inviolata Seghetti: 2 Gagno: 0 Parate del portiere Seghetti: 30 Gagno: 34

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Empoli-Vicenza? Empoli-Vicenza si gioca il 23 ottobre 2026 alle ore 20:30, per l’8ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Empoli-Vicenza? La partita si disputa allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli-Vicenza? L’arbitro è Claudio Giuseppe Allegretta. Gli assistenti sono Scarpa e Djurdjevic, il quarto ufficiale è Galipò. Al VAR c’è Mazzoleni, affiancato dall’AVAR Volpi. Quali partite si giocano oggi di Serie A? Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie A: Torino-Monza (ore 20.45) e Torino-Monza (ore 20.45) Quali partite si giocano oggi di Serie B? Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie B: Empoli-Vicenza (ore 20.30) Quali partite si giocano oggi? Oggi sono in programma le seguenti partite:

Serie A: Torino-Monza (ore 20.45) e Torino-Monza (ore 20.45)

Serie B: Empoli-Vicenza (ore 20.30)