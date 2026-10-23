Empoli-Vicenza 23 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Venerdì 23 ottobre, alle 20:30, lo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli ospita uno scontro salvezza dalle motivazioni altissime. Per l’ottava giornata di Serie B, i padroni di casa incrociano i tacchetti con il Vicenza in una sfida che pesa come un macigno. La classifica parla chiaro: l’Empoli viaggia al quattordicesimo posto con 7 punti (frutto di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, con 7 gol fatti e 11 subiti), mentre i veneti inseguono ad appena una lunghezza di distanza, diciassettesimi a quota 6 (un solo successo, tre pareggi, tre ko e una difesa che ha incassato ben 15 reti a fronte di 9 realizzate).
Separate da un solo punto, entrambe le squadre cercano quella vittoria fondamentale per respirare e staccarsi finalmente dalle zone più calde del tabellone.
- Le ultime partite giocate da Empoli e Vicenza
- L’arbitro di Empoli-Vicenza
- Precedenti e curiosità: le pillole di Empoli-Vicenza
- Le statistiche stagionali di Empoli e Vicenza
Le ultime partite giocate da Empoli e Vicenza
La continuità resta il problema di entrambe. Nelle cinque gare considerate, l’Empoli ha raccolto 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte; il Vicenza si è fermato a 3, con tre pareggi e due ko. I toscani hanno segnato 5 reti, subendone 8; i biancorossi hanno realizzato 6 gol e ne hanno incassati 10. Due percorsi che spiegano il peso di questo confronto diretto.
|Squadra
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Gol fatti
|Gol subiti
|Empoli
|1
|1
|3
|4
|5
|8
|Vicenza
|0
|3
|2
|3
|6
|10
Il dettaglio delle cinque partite dell’Empoli:
- Carrarese–Empoli 0-1: vittoria dei toscani.
- Empoli–Arezzo 0-1: sconfitta interna.
- Modena–Empoli 2-1: ko in trasferta.
- Empoli–Palermo 2-4: sconfitta al Castellani.
- Ascoli–Empoli 1-1: un punto lontano da casa.
Le cinque partite del Vicenza:
- Virtus Entella–Vicenza 2-2: pareggio esterno.
- Vicenza–Juve Stabia 1-1: un punto in casa.
- Verona–Vicenza 2-1: sconfitta in trasferta.
- Vicenza–Pisa 0-3: netto ko interno.
- Benevento–Vicenza 2-2: pareggio sul campo dei campani.
L’arbitro di Empoli–Vicenza
A dirigere la partita sarà Claudio Giuseppe Allegretta, affiancato dagli assistenti Scarpa e Djurdjevic. Galipò sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Mazzoleni, con Volpi nel ruolo di AVAR. Nelle due gare dirette in questa Serie B, Allegretta ha assegnato 10 cartellini gialli, senza espulsioni, e concesso un rigore. La media è di 5 ammonizioni a incontro; i falli fischiati sono stati complessivamente 39, con 10 fuorigioco rilevati.
Precedenti e curiosità: le pillole di Empoli–Vicenza
Il passato sorride all’Empoli, il presente invita alla prudenza. I toscani sono imbattuti negli ultimi cinque confronti cadetti con il Vicenza e il Castellani rappresenta un ostacolo storico per i veneti, mai vittoriosi nelle dodici trasferte di Serie B contro gli azzurri. Il fattore campo, però, ha perso forza nelle recenti uscite dei padroni di casa, reduci da due sconfitte interne consecutive. Anche i biancorossi cercano una svolta: il successo manca da sei giornate e un altro passaggio a vuoto allungherebbe un digiuno già pesante. A rendere intrigante la sfida è soprattutto il contrasto nella gestione delle occasioni migliori: nessuno converte le grandi opportunità meglio dell’Empoli, mentre il Vicenza occupa l’estremo opposto. Sotto i riflettori finiscono Bohdan Popov, a segno nell’ultima gara al Castellani, e Tommaso Corazza, in gol nelle sue ultime due presenze: due possibili protagonisti di una partita in cui concretezza e fiducia possono fare la differenza.
- Empoli avanti nei confronti recenti: nelle ultime cinque sfide di Serie B contro il Vicenza sono arrivati tre successi e due pareggi. Il punteggio aggregato è 12-4, con medie di 2,4 gol segnati e 0,8 subiti dai toscani.
- Castellani da espugnare per il Vicenza: nelle dodici trasferte cadette contro l’Empoli, i veneti hanno ottenuto cinque pareggi e rimediato sette sconfitte. Nessun’altra avversaria li ha ospitati così tante volte in Serie B senza concedere loro una vittoria.
- Il pubblico di casa attende una risposta: l’Empoli ha perso le ultime due gare interne, contro Arezzo e Palermo. Un terzo ko consecutivo al Castellani segnerebbe una rara striscia negativa nella storia cadetta degli azzurri, dopo il precedente filotto di cinque sconfitte tra giugno e ottobre 1949.
- Il Vicenza cerca di interrompere sei giornate senza successi, con tre pareggi e tre sconfitte dopo il 3-2 sul Catanzaro. Per ritrovare una serie più lunga senza vittorie in una singola stagione bisogna risalire alle nove gare tra dicembre 2016 e marzo 2017.
- Grandi occasioni, rendimento agli antipodi: l’Empoli guida la graduatoria della conversione con il 63%, avendone trasformate cinque su otto. Il Vicenza è ultimo con il 18%, due su undici.
- Bohdan Popov punta al bis davanti ai propri tifosi: dopo il gol contro il Palermo, può segnare in due presenze casalinghe consecutive per la seconda volta in Serie B. Ci era riuscito nelle prime due gare interne dello scorso torneo, contro Padova e Spezia.
- Tommaso Corazza insegue la terza presenza consecutiva con gol. L’ultimo giocatore del Vicenza ad arrivare almeno a tre in Serie B è stato Riccardo Meggiorini, capace di segnare in quattro presenze di fila tra febbraio e marzo 2021.
Le statistiche stagionali di Empoli e Vicenza
Il Vicenza produce di più, ma concede anche di più: ha segnato 9 gol contro i 7 dell’Empoli, incassandone però 15 contro 11. La media delle reti subite è di 2,14 a partita per i veneti e 1,57 per i toscani. I biancorossi hanno un possesso medio superiore, 46,9% contro 43,5%, e più conclusioni nello specchio, 23 contro 19. Gli azzurri rispondono con una maggiore precisione al tiro, 40,43% contro 35,94%, e due partite a porta inviolata contro nessuna. Attenzione anche alla gestione del vantaggio: l’Empoli ha lasciato per strada 11 punti da situazioni favorevoli, il Vicenza 7.
Tra i singoli, i migliori marcatori dell’Empoli sono Bohdan Popov ed Edoardo Saporiti, entrambi a quota 2; seguono Joseph Ceesay, Stiven Shpendi e Gerard Yepes con un gol ciascuno. Nel Vicenza guidano Tommaso Corazza e Silvio Merkaj, con 2 reti a testa. Sul fronte assist, tra gli azzurri sono appaiati Cristian Cauz, Matteo Egan e Luca Magnino, tutti a uno; nei veneti comandano Lorenzo Caferri e Nicola Rauti, con 2 ciascuno. Magnino è il più ammonito dei toscani con 4 gialli, mentre Nicolò Brighenti, Merkaj e Mattia Valoti condividono il primato biancorosso con 2. Un’espulsione a testa per Ceesay e Marco Curto; nessun rosso per il Vicenza. Tra i portieri, Jacopo Seghetti conta 2 gare senza subire reti e 30 parate, mentre Riccardo Gagno è ancora senza partite a porta inviolata, pur avendo effettuato 34 interventi.
|Statistica
|Empoli
|Vicenza
|Posizione in classifica
|14ª
|17ª
|Punti
|7
|6
|Partite giocate
|7
|7
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|1
|3
|Sconfitte
|4
|3
|Gol segnati
|7
|9
|Gol subiti
|11
|15
|Media gol segnati
|1,00
|1,29
|Media gol subiti
|1,57
|2,14
|Possesso palla medio
|43,5%
|46,9%
|Tiri nello specchio
|19
|23
|Precisione al tiro
|40,43%
|35,94%
|Precisione nei passaggi
|80,69%
|82,04%
|Calci d’angolo
|29
|44
|Partite a porta inviolata
|2
|0
|Cartellini gialli
|14
|17
|Cartellini rossi
|2
|0
|Migliori marcatori
|Popov e Saporiti: 2
|Corazza e Merkaj: 2
|Leader negli assist
|Cauz, Egan e Magnino: 1
|Caferri e Rauti: 2
|Giocatori più ammoniti
|Magnino: 4
|Brighenti, Merkaj e Valoti: 2
|Giocatori con più espulsioni
|Ceesay e Curto: 1
|Nessuno
|Portiere: partite a porta inviolata
|Seghetti: 2
|Gagno: 0
|Parate del portiere
|Seghetti: 30
|Gagno: 34
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Empoli-Vicenza?
-
Empoli-Vicenza si gioca il 23 ottobre 2026 alle ore 20:30, per l’8ª giornata della Serie B 2026-27.
- Dove si gioca Empoli-Vicenza?
-
La partita si disputa allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.
- Chi è l’arbitro di Empoli-Vicenza?
-
L’arbitro è Claudio Giuseppe Allegretta. Gli assistenti sono Scarpa e Djurdjevic, il quarto ufficiale è Galipò. Al VAR c’è Mazzoleni, affiancato dall’AVAR Volpi.
- Quali partite si giocano oggi di Serie A?
- Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie A: Torino-Monza (ore 20.45) e Torino-Monza (ore 20.45)
- Quali partite si giocano oggi di Serie B?
- Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie B: Empoli-Vicenza (ore 20.30)
- Quali partite si giocano oggi?
- Oggi sono in programma le seguenti partite:
Serie A: Torino-Monza (ore 20.45) e Torino-Monza (ore 20.45)
Serie B: Empoli-Vicenza (ore 20.30)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.