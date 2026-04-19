Empoli–Virtus Entella 19 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 35a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Empoli–Virtus Entella: orario, arbitro, forma recente e confronto stagionale.

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Empoli–Virtus Entella accende la 35a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli domenica 19 aprile 2026 alle ore 19:30. È uno scontro salvezza ad alta tensione: i toscani sono 15° con 36 punti (8 vittorie, 12 pareggi, 14 sconfitte; 43 gol fatti, 49 subiti), i liguri 16° a quota 35 (8 vittorie, 11 pareggi, 15 sconfitte; 32 reti segnate, 47 incassate). In palio punti pesantissimi per allontanare la zona calda e blindare la categoria.

Le ultime partite giocate

Empoli arriva da due pareggi che hanno frenato la caduta dopo un mini-passaggio a vuoto, con segnali offensivi in ripresa in casa. Virtus Entella alterna colpi di coda e stop, ma ha ritrovato energia e concretezza davanti ai propri tifosi: partita che può girare sugli episodi e sulla lucidità nelle aree.

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Empoli x x ok ko ko Virtus Entella ko ko ok ko x

Nelle ultime 5 di campionato Empoli ha raccolto 5 punti, mentre Virtus Entella ne ha fatti 4. Dettaglio risultati:

Empoli

Empoli–Mantova 2-2; Spezia–Empoli 1-1; Empoli–Pescara 4-2; Sampdoria–Empoli 1-0; Calcio Padova–Empoli 1-0

Virtus Entella

Virtus Entella–Avellino 1-2; Pescara–Virtus Entella 3-0; Virtus Entella–Reggiana 3-0; Mantova–Virtus Entella 1-0; Virtus Entella–Venezia 1-1

L’arbitro di Empoli–Virtus Entella

La gara sarà diretta dal signor Livio Marinelli. Assistenti Garzelli e Laghezza; IV ufficiale Tremolada; al VAR Santoro, AVAR Sozza. Nel campionato 2025/26 Marinelli ha arbitrato 8 partite: 2 rigori concessi, 33 ammonizioni, 3 doppi gialli e 5 rossi diretti, per una media di 5,1 cartellini a incontro.

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: GARZELLI – LAGHEZZA

GARZELLI – LAGHEZZA IV: TREMOLADA

TREMOLADA VAR: SANTORO

SANTORO AVAR: SOZZA

Informazioni interessanti

Equilibrio e nervi saldi: Empoli e Virtus Entella si giocano un pezzo di stagione al Castellani. I toscani hanno interrotto l’emorragia con due pareggi e ritrovato brillantezza offensiva in casa, ma devono evitare il rischio di una nuova striscia negativa a secco di gol. Dall’altra parte, i liguri hanno rialzato la testa: 10 punti nelle ultime sette gare raccontano di una squadra più solida, capace di alternare ripartenze e densità difensiva. Occhio ai dettagli: Empoli è tra le migliori in contropiede per incidenza realizzativa, mentre Virtus Entella segna meno in transizione ma sa colpire sulle palle inattive. Riflettori su due uomini chiave: il giovane Stiven Shpendi, capace di accendersi al Castellani, e il sorprendente difensore-goleador Andrea Tiritiello, che ha firmato una fetta importante delle reti biancocelesti. In una sfida così serrata, calci piazzati, duelli aerei e gestione del vantaggio possono spostare l’inerzia.

Precedente recente: l’ultimo incrocio di campionato ha visto Virtus Entella imporsi 1-0; Empoli non ha mai perso due volte di fila senza segnare contro i liguri in cadetteria.

l’ultimo incrocio di campionato ha visto imporsi 1-0; non ha mai perso due volte di fila senza segnare contro i liguri in cadetteria. Trend interno Empoli: due pari consecutivi in casa contro squadre liguri; possibile tris di pareggi interni come non accadeva dai primi Duemila.

due pari consecutivi in casa contro squadre liguri; possibile tris di pareggi interni come non accadeva dai primi Duemila. Striscia negativa da evitare: dopo due 0-1 esterni, Empoli rischia una rara serie di tre ko senza gol: successe solo nel 1946 e nel 1949.

dopo due 0-1 esterni, rischia una rara serie di tre ko senza gol: successe solo nel 1946 e nel 1949. Forma Entella: media 1,43 punti nelle ultime sette: passo raddoppiato rispetto al periodo precedente.

media 1,43 punti nelle ultime sette: passo raddoppiato rispetto al periodo precedente. Transizioni: quota alta di reti in contropiede per Empoli ; Virtus Entella tra le meno prolifiche in ripartenza, ma letale quando alza i blocchi sulle corsie.

quota alta di reti in contropiede per ; tra le meno prolifiche in ripartenza, ma letale quando alza i blocchi sulle corsie. Uomo copertina Empoli: Stiven Shpendi (classe 2003), 13 gol stagionali: quattro marcature nelle ultime quattro presenze casalinghe.

(classe 2003), 13 gol stagionali: quattro marcature nelle ultime quattro presenze casalinghe. Uomo copertina Entella: il difensore Andrea Tiritiello ha segnato 7 dei 32 gol stagionali: impatto da vero riferimento sulle palle inattive.

Indisponibili e squalificati: da confermare (eventuali aggiornamenti saranno riportati in italiano).

Le statistiche stagionali di Empoli e Virtus Entella

Empoli produce di più in area (43 gol) ma concede 49 reti; Virtus Entella segna meno (32) ma ha blindato alcune gare con 6 clean sheet come i toscani. Possesso medio: 48,3% Empoli vs 46,2% Virtus Entella; aggressività simile nei contrasti e volumi di tiri paragonabili. Disciplina: 72 gialli Empoli, 70 Virtus Entella; rossi 5 a 4. Dettagli che promettono una partita spaccata dagli episodi e dalla qualità sui piazzati.

Focus giocatori: capocannoniere Empoli Stiven Shpendi (13); top assist Salvatore Elia (9). Più ammonito: Gerard Yepes (8); espulsi stagionali a quota 1: Matteo Lovato, Gabriele Guarino, Bohdan Popov. In porta: Andrea Fulignati 6 clean sheet. Per Virtus Entella guida i gol il difensore Andrea Tiritiello (7), mentre gli assist sono divisi tra Nermin Karic e Bernat Guiu (4). Più ammonito: Ivan Marconi (13); un rosso per Guiu e Tiritiello. Tra i pali: Simone Colombi 5 clean sheet.

Empoli Virtus Entella Partite giocate 34 34 Vittorie 8 8 Pareggi 12 11 Sconfitte 14 15 Gol segnati 43 32 Gol subiti 49 47 Possesso palla (%) 48,3 46,2 Precisione tiro in porta (%) 44,9 38,9 Clean sheet (squadra) 6 6 Cartellini gialli 72 70 Cartellini rossi 5 4 PPDA 11,1 11,4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Empoli–Virtus Entella e a che ora? Domenica 19 aprile 2026 alle ore 19:30. Dove si gioca Empoli–Virtus Entella? Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli–Virtus Entella? Il direttore di gara è Livio Marinelli, con assistenti Garzelli e Laghezza; IV Tremolada; VAR Santoro; AVAR Sozza.