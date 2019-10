Emre Can, opzione Manchester United

Emre Can verso l'addio alla Juventus il prossimo gennaio. Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista tedesco sta pensando di lasciare i bianconeri nella sessione invernale se da qui alle prossime settimane non trovasse spazio nelle gerarchie di Maurizio Sarri.

Escluso dalla lista di Champions League a settembre, Emre Can potrebbe tornare in Premier League, dove lo ha adocchiato il Manchester United in cerca di rinforzi dopo il negativo avvio di stagione dei Red Devils.

SPORTAL.IT | 13-10-2019 10:59