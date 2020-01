Emre Can potrebbe regalare un rinforzo alla Juventus

L'anno certamente non facile di Emre Can alla Juventus è iniziato quando ancora l'estate stava volgendo al termine, e Maurizio Sarri decise di non inserirlo nella lista per la Champions League: da allora il tedesco è sempre rimasto in una posizione marginale del progetto bianconero, tanto che nel corso di gennaio potrebbe fare ritorno in patria. Aprendo prospettive interessanti per il mercato della Vecchia Signora.

Secondo quanto affermato da 'Tuttosport', infatti, l'ipotesi di un trasferimento al Bayern Monaco sta crescendo in queste ore. E i bavaresi potrebbero fare un ulteriore favore a loro stessi, ma anche alla Juventus: nell'operazione potrebbe rientrare infatti Thiago Alcantara, che in Baviera sta avendo grosse difficoltà a trovare spazio mentre potrebbe rappresentare un interessante rinforzo per Sarri.

Le pedine sono state già disposte sulla scacchiera, ora resta da stabilire se tutto combacerà in modo tale da creare un'operazione di mercato che abbia soli vincitori e nessuno scontento.

SPORTAL.IT | 05-01-2020 10:40