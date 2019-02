Emre Can: 'Vogliamo la Champions'

Emre Can vuole prendersi la maglia di titolare della Juventus, dopo un inizio di campionato alquanto difficile fra il periodo di adattamento nel nuovo campionato e qualche infortunio che non gli ha permesso di giocare con continuità.

Trovare la titolarità con un obiettivo in mente: “Contro l'Atletico Madrid sarà molto dura, uno degli avversari più forti che potessimo pescare nel sorteggio. Sono una squadra tosta che difende molto bene e contro la quale è difficile giocare. Ma noi siamo la Juventus e dobbiamo credere in noi stessi e provare a vincere. Ho sentito molte volte i nostri tifosi dire che quest'anno dobbiamo vincere la Champions. I tifosi non vedono l'ora che accada e, ovviamente, anche noi”.

“E' bello giocare con Ronaldo, tutti vorrebbero averlo in squadra. E' un campione in campo e un bravissimo ragazzo fuori – ha concluso il tedesco ai microfoni di Sky Sport – sempre disponibile. Impariamo tanto da lui. Dà una grande carica a tutta la squadra. L'anno scorso contro di lui ho perso la finale di Champions, quest'anno voglio vincerla con lui".

SPORTAL.IT | 07-02-2019 19:30