Lione, Endrick show in Francia: l’ex del Real Madrid sconvolge anche i piani Mondiali di Ancelotti

La stellina brasiliana ha ritrovato il sorriso in Francia a suon di gol e grandi giocate: il rapporto con Ancelotti e il messaggio al ct del Brasile

Una stella brasiliana può perdere un po’ di bagliore, ma non la sua luce. Basta una piccola lucina di speranza per poi ritornare a illuminare. Ed è quello che sta succedendo a Endrick al Lione, senza dimenticarci che è solo un 2006 e molti alla sua età il Real Madrid lo vedono solo alla Playstation. Ma per un ragazzo che è uscito dal nulla, grazie ai video pubblicati dal padre su YouTube, arrendersi non è contemplato. Ora in Francia sta facendo godere i tifosi dell’OL e sta mandando anche dei messaggi ad Ancelotti in vista del Mondiale, anche se il ct è vicino alla lista definitiva e ha tanto materiale in avanti. La concorrenza è tanta, ma se continuerà a tenere questo ritmo, non sarà facile per Carletto escluderlo.

Endrick show nel Lione di Fonseca

Con Fonseca parlano la stella lingua, Endrick lo sa. L’allenatore del Lione lo sta proteggendo e rimettendo al centro del calcio: cinque gol in cinque partite e giocate da urlo. Ha ritrovato la fiducia nell’andare oltre il normale e le sue prestazioni lo stanno confermando. E la squadra ha alzato notevolmente il ritmo, anche se la striscia di vittorie di fila è iniziata poco prima dell’arrivo del brasiliano. L’Olympique ha messo a segno 11 successi senza mai un intoppo e l’ex Real ha dato ulteriore fiducia a un ambiente che sta piano piano ritrovando il sorriso. Il terzo posto per l’accesso diretto in Champions League è alla portata, viste anche le proteste a Marsiglia. Ma i Les Gones potrebbero arrivarci anche in un altro modo, molto più bello: attraverso la vittoria dell’Europa League. I francesi hanno chiuso il girone unico al primo posto e possono sognare. Ma a proposito di sogni, quello di Endrick è anche un altro: il Mondiale in Usa, Canada, Messico.

I dubbi di Ancelotti per il Mondiale

Il tecnico della nazionale, Carlo Ancelotti, ha dichiarato di essere “vicino alla lista definitiva” per i Mondiali del 2026, in un intervento rilasciato questa settimana durante un evento della CBF. Ma l’allenatore ha in serbo delle novità per la sua ultima convocazione, che avverrà all’inizio di marzo, in vista delle amichevoli contro Francia e Croazia. L’obiettivo è quello di effettuare gli ultimi test per chiudere la rosa. Tra i giocatori che piacciono all’allenatore ci sono il difensore del Flamengo Léo Pereira e gli attaccanti Gabriel Jesus ed Endrick. Sono posizioni in cui c’è ancora competizione per un posto e gli ultimi mesi saranno decisivi per convincere il tecnico, che è molto legato proprio alla stellina del Lione.

Il consiglio di Ancelotti

Ancelotti conosce molto bene Endrick, lo ha avuto al Real Madrid e ne ha visto le potenzialità. E proprio per questo è intervenuto in prima persona per salvaguardare un talento che nei Blancos stava prendendo la muffa. Il trasferimento in prestito al Lione è arrivato quindi anche grazie al ct della Selecao, che ha aperto gli occhi al giovane. L’attaccante lo ha confermato nella conferenza stampa di presentazione: “Se ho parlato con Carlo prima di venire qui? Sì, ne ho parlato con Carlo. Mi ha dato istruzioni su cosa potevo fare, cosa dovevo fare per migliorare, e questo mi ha davvero commosso“. Adesso è tempo di accelerare, Ancelotti ha dato il primo segnale: vuole una punta mobile. La concorrenza è molta, la palla ora passa a Endrick, che non dovrà scottarsi.