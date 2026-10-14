Mourinho fa sfumare il sogno Endrick per Milan e Roma: lo Special One prende posizione, le due italiane corrono ai ripari

Il portoghese ha chiuso in maniera netta alla possibile partenza a gennaio del brasiliano, obiettivo sia dei rossoneri che dei giallorossi: ma Amorim e Gasperini hanno necessità diverse

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Endrick non si muove dal Real Madrid, parola di José Mourinho. Ieri, alla vigilia della gara contro la Roma, lo Special One ha blindato il brasiliano, sogno proibito proprio dei giallorossi e del Milan nel mercato di gennaio: cosa faranno ora le due italiane?

Endrick, Mourinho dice no a Milan e Roma

Da quando è tornato sulla panchina del Real Madrid José Mourinho non ha concesso molto spazio – per usare un eufemismo – a Endrick: tornato a disposizione del tecnico portoghese ai primi di settembre dopo un infortunio muscolare, il 20enne brasiliano ha collezionato appena una presenza, nella Liga contro l’Elche, entrando in campo nel 4’ finali. E il minutaggio ridotto concesso dallo Special One, abbinato alle enormi potenzialità dell’attaccante ex Palmeiras, ha acceso l’interesse di Milan e Roma, che a Endrick stavano pensando per il mercato di gennaio. Lo stesso Mou, però, ha mandato all’aria i piani delle due italiane con le dichiarazioni nella conferenza stampa di ieri, alla vigilia della sfida con i giallorossi in Champions League.

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Mou non vuole cedere Endrick a gennaio

Mourinho, infatti, è stato perentorio riguardo alla possibilità che il Real Madrid ceda Endrick nella finestra di mercato invernale. “Chi vorrà prenderlo a gennaio dovrà passare sopra di me e lottare contro di me – ha dichiarato Mou a TNT Sports, parlando dell’attaccante brasiliano – . Endrick non va da nessuna parte, io lo adoro. È fortissimo e ci darà una mano”. Chiarendo il suo pensiero, lo Special One ha poi affermato che non pensa a neanche a una possibile separazione a tempo dal brasiliano: “Non servono prestiti, Endrick esploderà qui a Madrid”, ha dichiarato il portoghese.

Il problema di Amorim

Parole, quelle di Mourinho, che chiudono definitivamente la porta a Milan e Roma, facendo sfumare il loro sogno di portare Endrick in serie A. Resta ora da vedere come reagiranno i due della serie A di fronte alla presa di posizione dell’allenatore del Real: Milan e Roma, infatti, pensavano a Endrick come soluzione a esigenze diverse. Dopo l’infortunio di Matteo Gabbia – oltre a quello di Alexis Saelemaekers – la priorità del di Ruben Amorim a gennaio è quella di avere un difensore, preferibilmente abile nel gioco aereo: se Cardinale aprirà i cordoni della borsa sarà per un centrale.

Endrick piaceva perché il club rossonero pensava di poterlo affiancare a Gonçalo Ramos (o farne il vice) trovando un accordo con il Real simile a quello trovato dalla Fiorentina per Franco Mastantuono (un prestito secco) o, nella migliore delle ipotesi, a quello tra il Como e il Real per Nico Paz: un’operazione dal costo contenuto, con un valore del cartellino destinato poi a crescere in un secondo tempo, inserendo magari delle clausole per il riscatto e la recompra. La chiusura di Mourinho può causare seri problemi dunque ai rossoneri: difficile trovare sul mercato un attaccante dalle potenzialità di Endrick, acquisibile in prestito.

Più soluzioni per Gasperini

La Roma, invece, si trova in una situazione diversa. Gian Piero Gasperini chiede un altro esterno offensivo dalla scorsa estate, Endrick – una punta che può adattarsi anche ai lati o alle spalle di un altro attaccante – sarebbe stata una soluzione intrigante più per la qualità tecnica del brasiliano che per le caratteristiche del giocatore desiderato da Gasp.

In sostanza, sfumato l’ex Palmeiras il d.s. Tony D’Amico ha davanti a sé un ventaglio più ampio di opzioni: il mercato europeo pullula di esterni offensivi che potrebbero accontentare Gasperini, anzi che potrebbero risultare addirittura più adatti del giocatore del Real Madrid. Endrick rappresentava una suggestione intrigante per completare un reparto che, attualmente, sta facendo faville con il trio composto da Paulo Dybala, Matias Soulé e Rodrigo Mora. La mossa di Mou, dunque, potrebbe danneggiare i piani della Roma solo relativamente.