Enrico Bertolino non vuole Conte all’Inter

C’è chi dice no. Mentre si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Antonio Conte il prossimo anno sulla panchina dell’Inter, ci sono anche tifosi nerazzurri che storcono il naso all’idea. E’ il caso di Entico Bertolino, comico e tifoso interista, che è stato intervistato sulle frequenze di Radio Sportiva. Probabilmente in mente ha ancora l’infelice esperienza di Lippi all’Inter: “Abbiamo ricordi con ex bianconeri in panchina non proprio felici. Ma qui non è tanto il fatto da dove vieni, ma il tempo che hai a disposizione. Qui c’è da azzerare tutto e costruire un nuovo progetto, ma non so quanto i cinesi siano pazienti di stare qua ad investire soldi”.

ATTACCAMENTO – Il no a Conte non indica una conferma per Spalletti, anzi: “E’ come un separato in casa. Non c’è gioco e nel primo tempo dell’Olimpico c’era veramente da addormentarsi, nonostante una Lazio timorosa ma con un Ciro Immobile in grande forma”. Bertolino non si aspettava un momento così difficile per la sua squadra del cuore ed è rimasto deluso anche dall’eliminazione dalla Coppa Italia: “Era il caso di andare avanti, anche se poi ci sarebbe stato un derby con un Milan totalmente in palla”. Non solo il tecnico nel mirino del comico, anche la squadra: “Tutti i giocatori vogliono i soldi, ma prima bisognerebbe fare un esame di appartenenza e poi di competenza, cioè sapere quanto sai giocare e quanto ci tieni. La squadra dovrebbe dimostrare già da domenica di aver capito che il problema è anche loro, non solo societario. I giocatori devono essere degni di questa maglia”.

SPORTEVAI | 02-02-2019 08:31