Enrico Varriale è già a Juventus-Napoli

Enrico Varriale, giornalista Rai, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia si è proiettato su Juventus-Napoli.

"La partita di Torino è una partita difficilissima per gli azzurri – ha detto -. Sulla carta la potresti anche vincere, ma il discorso per lo scudetto a me quest’anno sembra abbastanza chiuso. La Juventus l’anno scorso è riuscita a vincere il settimo scudetto di fila. A quell'impianto ha aggiunto giocatori come Cancelo e Ronaldo".

"Il Napoli ha preso un grande allenatore, Carlo Ancelotti, ma è un cantiere aperto. Il Napoli sabato vorrà fare il colpaccio, ma un pareggio sarebbe un buon risultato, soprattutto dopo l’inizio di campionato che è stato molto più difficile dal punto di vista del calendario" ha aggiunto Varriale.

SPORTAL.IT | 26-09-2018 16:00