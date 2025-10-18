Entella-Sampdoria, moviola: il Var dà la mazzata decisiva ai blucerchiati, dopo mezzora il crollo

La prova dell’arbitro Di Bello nell’anticipo di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto siciliano ha ammonito tre giocatori nel derby ligure

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nuova chance per Di Bello, la scelta di Rocchi per Entella-Sampdoria: il fischietto brindisino l’anno scorso era stato messo in castigo dopo i disastri in Lazio-Milan e dopo un lungo stop aveva arbitrato quasi solo in serie B. Quest’anno gli era stata affidata una gara di terza fascia come Cagliari-Como poi è stato chiamato a fischiare una big, in Empoli-Juve senza convincere e quindi è stato discreto in Empoli-Como ma è ricaduto in grossi errori in Atalanta-Udinese. Ultime uscite deludenti in Roma-Parma prima e Cagliari-Parma poi e continui alti e bassi. Quest’anno in A ha diretto solo Como-Cremonese, vediamo come se l’è cavata ieri nel derby ligure.

I precedenti tra le due squadre

Nei 4 precedenti due successi dei blucerchiati e due pareggi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Scarpa con Gauzolino IV uomo, Paterna al Var e Manganiello all’Avar l’arbitro ha ammonito 3 giocatori: Abildgaard, NIchetti, Debenedetti.

Entella-Samp, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 29′ espulso per proteste un componente dello staff di Donati, il preparatore atletico Bertelli. Dopo il gol di De Benedetti al 33′ arriva il raddoppio dell’Entella al 36′: la Samp perde palla malamente in attacco e aziona la ripartenza dei locali. Di Mario si presenta solo davanti a Ghidotti che lo stende in area. Per l’arbitro è rigore. Controllo VAR per controllare la dinamica, ma non c’è fuorigioco e dal dischetto Franzoni realizza. Al 48′ ammonito Abildgaard, che stoppa Franzoni in ripartenza. Al 70′ ammonito Nichetti che stende Barak in ripartenza. Al 74′ giallo anche per Debenedetti che subito dopo viene sostituito. Dopo il recupero Entella-Samp finisce 3-1.