Epidemia nel Sassuolo, sei giocatori in isolamento: la decisione sulla partita con la Juventus

Il club neroverde ha annunciato un contagio di pertosse tra i suoi tesserati, ma al momento la gara di Torino non è a rischio rinvio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Sassuolo ha comunicato di essere alle prese con un’epidemia di pertosse all’interno del proprio spogliatoio: sei i giocatori neroverdi attualmente in isolamento. Domani la squadra di Fabio Grosso dovrà affrontare la Juventus a Torino: al momento non sembra profilarsi l’ipotesi del rinvio.

Epidemia di pertosse nel Sassuolo

Il Sassuolo, suo malgrado, ha firmato oggi un comunicato stampa che sembra proiettare la serie A ai tempi del Covid, quando tra tamponi positivi e quarantene il rinvio di una partita era quasi all’ordine del giorno.

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Il club neroverde ha infatti annunciato che un’epidemia di pertosse si è fatta largo nel proprio spogliatoio: tra i giocatori di Fabio Grosso c’è un caso già diagnosticato, mentre altri 5 elementi della squadra emiliana presentano dei sintomi compatibili.

Sei giocatori in isolamento

La società neroverde ha chiarito che i 6 calciatori “sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie”.

Naturalmente il Sassuolo ha applicato misure preventive per tutti gli altri membri del gruppo squadra. “Tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi”, si legge nella nota del club bianconero.

Rischio rinvio per Juventus-Sassuolo

Quali le conseguenze sul campionato dell’epidemia di pertosse scoppiata nel Sassuolo? Al momento, non dovrebbero esserci contraccolpi sul calendario: domani i neroverdi sono attesi all’Allianz Stadium per affrontare la Juventus e al momento la partita non appare a rischio rinvio.

Tuttavia la situazione è in evoluzione: se il numero di contagiati o sospetti contagiati dovesse aumentare, infatti, Lega e Figc potrebbero decidere di far slittare l’incontro. In caso di rinvio, la gara verrebbe probabilmente recuperata dopo la sosta per le nazionali, per non ostacolare il lavoro del c.t. Rino Gattuso che ha convocato tre bianconeri (Gatti, Cambiaso e Locatelli).