Epifani: "Battere il Monza dà risalto mediatico"

Massimo Epifani, il tecnico del Fano, trova una motivazione ulteriore per cercare di battere il Monza.

“Innanzitutto devo dire che il Monza a livello mediatico al momento sta avendo un grande rilievo non solo nel panorama della Lega Pro – osserva alla vigilia del match -. Quando ci sono personaggi che hanno fatto una parte della storia del calcio italiano come Berlusconi e Galliani è normale che si parli molto di questa squadra e del suo cambio di allenatore. A noi questo interessa fino ad un certo punto perché se riusciamo a fare una grande partita e vincere sicuramente la vittoria avrebbe maggiore risalto e quindi per noi è un ulteriore elemento di motivazione verso la partita”.

“Mi auguro che i nostri tifosi ci diano una grande mano perché abbiamo bisogno del loro supporto considerando anche che siamo una squadra giovane e a maggior ragione la loro vicinanza è sempre importante per aiutare i ragazzi a fare un grande partita” aggiunge il tecnico dei marchigiani.

SPORTAL.IT | 27-10-2018 17:05