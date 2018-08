Equitazione: a Roma Global Champions Tour

(ANSA) – ROMA, 29 AGO – E’ iniziato il conto alla rovescia per il Longines Global Champions Tour 2018, il più prestigioso circuito internazionale di salto ostacoli che dal 6 al 9 settembre allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” di Roma vedrà in gara le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del mondo. La ‘Formula 1 dell’equitazione’ approderà nell’incomparabile cornice del Foro Italico per il quarto anno consecutivo con un montepremi di quasi 900mila euro e si articolerà come di consueto con la competizione a squadre, la “Global Champions League”, e con la competizione individuale, il “Global Champions Tour”. Per la 15ma tappa del circuito ideato dal campione olimpico Jan Tops, penultima di regular season, i big del jumping internazionale lanciano la volata finale per il titolo: quattro giorni di grande equitazione (ingresso gratuito) impreziosita da numerosi eventi di contorno che intratterranno il pubblico tra il campo gara, le tribune e il villaggio allestito per l’occasione al Foro Italico.

VIRGILIO SPORT | 29-08-2018 15:52