Era fallo di Higuain su Palomino? Ex arbitro Marelli chiarisce

Non solo il mani di Cuadrado in occasione del gol del 2-1 della Juventus a Bergamo, non solo il rigore non visto per il tocco di braccio di Emre Can in area: continuano a far discutere gli episodi dubbi in Atalanta-Juventus, gara che ha scatenato l’indignazione generale dei tifosi non bianconeri. Se sul mani di Cuadrado un po’ tutti sono d’accordo nell’evidenziare che andava fischiato fallo per l’Atalanta mentre ci sono divergenze sull’interpretazione del mani di Emre Can, c’è un altro episodio che sta scatenando i fan sui social.

IL CASO – Si tratta di un presunto fallo di Higuain su Palomino in occasione della prima rete bianconera, quella dell’1-1. Sul tema in tanti stanno scrivendo sul web, perplessi anche per il fatto che se ne parli poco.

I COMMENTI – C’è chi scrive: “Ho appena visto un video in cui si vede Higuain che, anticipato dal difendente dell’Atalanta sul gol del pareggio della Juventus, colpisce in pieno il giocatore dell’Atalanta: è un fallo netto (Higuain) dà proprio un calcione”.

LE DOMANDE – Fioccano domande agli esperti: “Rocchi è posizionato in maniera perfetta , come è possibile che non venga fischiato il fallo ? Forse viene confuso dal fatto che il giocatore dell’Atalanta non cade ? E anche se non cade non è fallo lo stesso ? E il Var come fa a non intervenire?”.

CHE FA IL VAR – Un tifoso osserva: “Il gol di Higuain andava annullato perché prima del tiro decisivo, cicca la palla e dà un calcione al difensore da regolamento non doveva intervenire il Var?”.

L’INTERVENTO – A spiegare cosa è successo interviene l’ex arbitro Luca Marelli che sul suo blog (ieri aveva spiegato gli altri casi dubbi) oggi fa una precisazione: “Molti hanno ipotizzato che Higuain, nel corso dell’azione, avrebbe colpito con un calcio Palomino nel tentativo di deviare il pallone in rete. Nulla di più falso”.

CALCIO ALL’ARIA – Marelli allega un video in cui viene mostrata l’immagine con la quale si accerta che Higuain ha letteralmente calciato l’aria: “Il movimento di Palomino è SUCCESSIVO al tiro sbagliato di Higuain, motivo per cui (anticipo) non c’è alcun elemento di similitudine con quanto accaduto lo scorso anno in Napoli-Juventus”.

