Eranio sul rossonero: "Ha gli stessi limiti di Icardi”

Per il Milan una delle buone notizie arrivate dal pareggio con il Lecce è rappresentata dal ritorno al gol su azione di Krysztof Piatek, giocatore senza il cui contributo difficilmente i rossoneri riusciranno a tagliare il traguardo della qualificazione alla Champions League.

I GOL… E POI? Il polacco è partito dalla panchina, dato che Stefano Pioli ha scelto il tridente composto da Suso, Leao e Calhanoglu, ma quando è entrato è riuscito a incidere sulla gara trovando la rete del momentaneo 2-1, poi pareggiato da Calderoni.

Il gol, d’altra parte, è ciò che tutti, in casa Milan, si aspettano da Piatek. Un giocatore che quando non riesce ad andare in rete appare quasi inutile per i rossoneri. Questo al momento è il difetto principale del polacco, una caratteristica che, secondo alcuni, è difficilmente modificabile.

Per Stefano Eranio, ad esempio, Piatek è essenzialmente un finalizzatore, molto simile ad un altro attaccante che in serie A è riuscito a lasciare il segno realizzando vagonate di gol… “Piatek è un po’ come Icardi – ha dichiarato Eranio a Milan Tv -: è fortissimo dentro l’area di rigore, ma non è molto ‘utile’ e funzionale al gioco della squadra”.

Il polacco aiuta poco la manovra, non si spende più di tanto nella lotta con i difensori avversari e anche in fase di pressing fa il minimo indispensabile. “Ciò significa – ha concluso Eranio – che se segna va bene, se no diventa difficile che offra una buona prestazione”.

LA REAZIONE DEI TIFOSI. Il paragone tra i due attaccanti ha scatenato la reazione dei milanisti sul web. “Purtroppo ci vuole un Container di Piatek per far un Icardi”, il commento su una della pagine Facebook dedicate al tifo rossonero di Matteo, che si schiera tra i critici del polacco.

“Sono due giocatori completamente diversi”, sentenzia Bam Bam, mentre altri supporter rossoneri spiegano che, anche se con dei limiti, Piatek non può non giocare in questo Milan.

“Piatek deve giocare sempre il resto è fuffa”, afferma Massimo, mentre Nino cambierebbe qualche altra cosa nell’undici rossonero: “Piatek deve giocare. Si deve riprendere. Con Suso non fa gol perché Suso non sa crossare!”.

SPORTEVAI | 22-10-2019 10:58