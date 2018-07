Erdogan telefona a Ozil

Recep Tayyip Erdogan, il presidente della Turchia, ha fatto sapere di avere telefonato a Mesut Ozil, il centrocampista, di origini turche, che ha lasciato la nazionale tedesca.

"Lunedì sera ho parlato con lui. So che non è stato digerito il fatto che abbia posato con me per una fotografia: sono dalla sua parte" ha osservato il politico.

"Non mi importava chi fosse il presidente, a me importava che fosse il presidente. Io sono un calciatore e non un politico. Se avessi rifiutato quella foto a maggio, durante un evento di beneficenza, avrei negato la mia metà turca" aveva detto Ozil.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 13:30