Eriksen all'Inter, l'apertura di Mourinho

Christian Eriksen potrebbe lasciare il Tottenham per l'Inter già a gennaio, con il benestare del vecchio amico nerazzurro José Mourinho.

La Beneamata sta seguendo con molta attenzione la situazione del forte danese, in partenza da Londra essendo in scadenza contrattuale a giugno 2020. Il centrocampista ha rifiutato il rinnovo e si parla per lui di un addio a fine stagione, con i meneghini in prima linea. Nel frattempo però sta prendendo piede l'ipotesi di un trasferimento già a gennaio.

L'apertura è giunta direttamente dallo Special One, che in conferenza stampa ha inizialmente glissato ("Adesso non so se se ne andrà via a gennaio") per poi ammettere che l'ipotesi è assolutamente realistica: "Può anche essere che vada via a gennaio, è una delle opzioni".

Nel frattempo il quotidiano di Copenhagen 'Ekstra-Bladet' ha parlato di un possibile accordo con l'Inter addirittura già imminente: resta da capire se possa essere già per questo mercato invernale.

SPORTAL.IT | 03-01-2020 22:18