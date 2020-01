Il tecnico del Tottenham José Mourinho ha parlato in conferenza stampa dell'addio di Eriksen, in procinto di passare all'Inter. Lo Special One, che non ha convocato il danese per la partita di FA Cup, non ha nascosto di essere contrariato.

"Non voglio dire nulla. Voglio solo dire che una situazione del genere non dovrebbe verificarsi il 25 di gennaio. E questa non è colpa del Tottenham".

SPORTAL.IT | 25-01-2020 19:15