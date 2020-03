Il centrocampista dell'Inter Christian Eriksen fa un appello ai tifosi in un videomessaggio pubblicato dall'account del club nerazzurro: "In questo momento difficile dobbiamo stare uniti e rimanere a casa, in modo da poter avere tutti quanti un motivo per cui sperare nel futuro".

"Fate ancora in tempo a partecipare alla raccolta fondi dell'Inter", ha detto il danese, in isolamento ad Appiano Gentile.

SPORTAL.IT | 21-03-2020 17:10