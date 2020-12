Eriksen può tornare in Premier: il West Ham ci pensa seriamente

Potrebbe terminare già a Gennaio la love story tra l’Inter e Christian Eriksen. Un amore probabilmente mai sbocciato da ambo le parti e che sta riservando più ombre che luci. Antonio Conte non vede il danese funzionale al suo gioco e probabilmente Eriksen ne risente, tanto che le (poche) volte in cui è stato chiamato in causa, non ha offerto prove strabilianti.

E allora ecco che la dirigenza neroazzurra ha aperto ad un suo possibile addio già a Gennaio. Come afferma il portale Eurosport, il centrocampista non disdegnerebbe di tornare nuovamente a calcare i campi della Premier e il West Ham, pare aver già avviato una trattativa importante con l’entourage del danese.

Ritornare protagonista giocando è l’obiettivo di Eriksen, cercare di realizzare una plusvalenza (o quantomeno a far rivalutare il giocatore) quello dell’Inter.

OMNISPORT | 09-12-2020 16:13