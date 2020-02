Eriksen stroncato dalla stampa, tifosi dell'Inter perplessi

Esordio agrodolce in serie A per Christian Eriksen. L’Inter ha ritrovato la vittoria sul campo dell’Udinese, ma i gol e i tre punti sono arrivati quando il danese, fiore all’occhiello della campagna di rafforzamento invernale, era uscito dal campo. Nei salotti tv, sui giornali e nelle radio sono diverse le insufficienze per l’ex Tottenham. Alcune infiocchettate con parole e considerazioni di circostanza, altre decisamente più caustiche.

Billy non perdona

A inaugurare le danze, direttamente dal salottino post gara Sky, è Alessandro Costacurta: “Eriksen? Appena uscito lui l’Inter ha vinto”, la considerazione tranchant di ‘Billy’. “Per me la sua prestazione è insufficiente perché non ha giocato come si aspettavano tutti”.

Uno qualunque

Molto caustico pure Mario Sconcerti, che sulle colonne del Corriere scrive: “Eriksen non c’è stato, ha giocato solo palloni sicuri come un debuttante qualunque. Si poteva pretendere di più? Sì. Penso anche che Eriksen sia una mezzala di gruppo, si nota dentro la nuvola di un reparto folto non per gli spunti personali. Molto più vistoso Barella, più opportunista Vecino e più fantasista Sensi. Eriksen dovrebbe essere la somma di tutti gli altri. Forse lo sarà, forse no, non siamo davanti a un fuoriclasse assoluto, ma a un gran bel giocatore sì”.

Vietato mentire

Sufficientemente duro pure il giudizio di Bruno Longhi: “Se vogliamo mentire ai tifosi dell‘Inter dicendo che ha fatto una buona partita, possiamo farlo, ma a essere onesti, con tutte le attenuanti del caso, non possiamo dirlo”.

Altra categoria

Meno tagliente il giudizio di Enzo Bucchioni espresso durante un intervento a Radio Sportiva: “Eriksen è un giocatore di un’altra categoria per velocità di pensiero. La prestazione di Udine è da 5,5/6- ma era la prima nel campionato italiano, lasciamolo ambientare”.

Rimandato

Sulla stessa falsariga anche Carlo Nesti: “Eriksen è rimandato solo per questa partita ma è destinato a essere un titolare dell‘Inter. Andrà giudicato quando sarà più inserito nel centrocampo dell’Inter e quando potrà esprimersi seguendo le proprie caratteristiche”.

Le reazioni

E i tifosi, che ne pensano della prestazione del danese e dei giudizi della critica? “56 minuti giocati e ti discutono, perdonali Christian Eriksen“, scrive amareggiato Alessandro. “Criticare la partita di Eriksen per due palle perse, significa non aver capito un c… non solo di cosa sta facendo Conte a livello tattico e mentale in questa squadra con ruoli e movimenti in campo, ma di calcio in generale”, tuona un altro tifoso. “È arrivato da cinque giorni, ha giocato due partite e si è allenato poco. Bisogna dargli tempo”, aggiunge Giovanni.

SPORTEVAI | 03-02-2020 11:05