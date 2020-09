Eriksen verso lo Zenit? Arriva il commento dalla Russia

Lo Zenit si allontana, almeno in linea teorica e ufficiale, da Christian Eriksen. Il talento danese, che nell’Inter di Antonio Conte ha fin qui trovato grandi difficoltà nel ricavarsi il suo spazio, è al centro di voci che lo vedono come possibile partente per San Pietroburgo.

Una ricostruzione smentita senza giri di parole da Alexander Medvedev, amministratore delegato del club russo. “Non intendo perdere tempo per parlare di questa voce – il suo aspro commento in un’intervista concessa a ‘Russian.RT.com’ -. Le persone vivono in una sorta di mondo virtuale, e evidentemente giocano un po’ troppo spesso a quei videogiochi manageriali in cui il tuo compito è quello di formare una squadra”.

OMNISPORT | 13-09-2020 08:58