Eriksen: "Voglio giocare di più, ma decide Conte"

Il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen dal ritiro della Nazionale ha parlato del suo futuro in nerazzurro: “Ovviamente mi sarebbe piaciuto giocare qualche minuto in più e avrei potuto provare qualcosa di più. Ma ancora una volta questa è la decisione dell’allenatore su chi deve giocare. Ovviamente più minuti ti vengono concessi e più puoi dimostrare, ma ripeto, ovviamente avrei potuto fare meglio, ma alla fine penso che sia difficile cambiare quando la squadra vince e fa bene”.

“L’Inter ha conquistato un numero incredibile di punti come club, ha vinto un numero incredibile di partite e segnato un numero incredibile di gol, più di quanto non abbia mai fatto prima e subendo anche meno gol. Siamo arrivati in finale di Europa League, dove non si arrivava da molti anni. Quindi è difficile voler entrare e dire “fatemi giocare di più”.

OMNISPORT | 07-09-2020 14:59