Errani e Vavassori più forti di tutto: vincono gli US Open nel doppio misto anche con la formula “smart&show”

Anche con il nuovo format la sostanza non cambia: la coppia azzurra fa suo il torneo di doppio misto superando al match tiebreak Swiatek e Ruud

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Hanno “vendicato” tutti i doppisti del circuito, dimostrando che non si può sacrificare sull’altare del puro e semplice spettacolo una disciplina bistrattata senza una vera ragione. Ma che Sara Errani e Andrea Vavassori sentono calzare loro a pennello: come un anno fa, gli US Open si colorano d’azzurro con il trionfo della coppia nel torneo di doppio misto, certo però ben diverso da quello “canonico” ammirato fino alla passata edizione. Perché anche la formula decisamente smart (e show) sorride a Sarita e Wave, che in un Arthur Ashe gremito quasi in ogni ordine di posto superano in finale l’inedita combo composta da Swiatek e Ruud, conquistando il terzo torneo stagionale dopo Indian Wells e Roland Garros.

Specialisti e adattabili a ogni situazione: un trionfo “vero”

Chissà se agli organizzatori il bis sia effettivamente piaciuto: hanno letteralmente distrutto i canoni del gioco, di fatto preferendo invitare i grandi nomi del circuito (in singolare, quelli che tirano di più) rinunciando a tante coppie di specialisti, solo per riempire gli spalti e dire di aver fatto centro.



Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel loro piccolo, risultato pienamente raggiunto: la nuova formula ha strizzato l’occhio agli amanti dello spettacolo, ma alla fine Errani e Vavassori sono stati bravissimi ad adattarsi al copione imposto dalle contingenze. E in finale contro Swiatek e Ruud hanno pure dovuto faticare per avere la meglio, dopo aver guidato per lunghi tratti la contesa. Un problema fisico alla coscia sinistra rimediato da Wave a metà del secondo set ha fatto tremare i nottambuli italiani rimasti attaccati alla tv, ma è stato soprattuto il parziale di 16 punti a 5 col quale la polacca e il norvegese hanno conquistato quattro game di fila, risalendo da 3-5 a 7-5, a costringere la coppia italiana a uno sforzo supplementare per riprendere in mano le redini dell’incontro.

Nel tiebreak al 10, però, non c’è stata storia: 4-0 di parziale per cominciare, 8-4 al secondo cambio campo, una palla match disinnescata dopo un’ardita battuta da sotto di Errani prima della chiusura sul 10-6 condita da un nell’abbraccio liberatorio e dalla corsa verso il box (dove era presente anche Jasmine Paolini).

Una nuova era, ma soprattutto un nuovo montepremi…

In precedenza la coppia italiana aveva superato senza grosse difficoltà quella statunitense composta da Danielle Collins e Chris Harrison (quest’ultimo peraltro buon specialista del doppio) in due rapidi set per 4-2 4-2.



Decisamente più combattuta l’altra semifinale, quella che ha visto Draper e Pegula soccombere soltanto al match tiebreak per 10-8 dopo una battaglia senza esclusione di colpi contro Swiatek e Ruud. Quest’ultimi sono stati bravi soprattutto a risalire la corrente dopo che nel primo set della finale hanno subito la maggiore attitudine di Errani e Vavassori a districarsi in doppio, dimostrando di aver interpretato però nella giusta maniera l’intero “spirito” (se così si può definire) del torneo.



La coppia italiana però s’è mostrata superiore, di fatto riscattando tutte quelle coppie di doppio misto ingiustamente escluse in ossequio allo spettacolo. C’è però anche un risvolto positivo della medaglia: un anno fa la vittoria nel torneo di doppio misto portò nelle casse della coppia azzurra circa 175mila euro. Stavolta si viaggia a cifre cinque volte superiori (intorno agli 850mila euro al cambio attuale col dollaro). Avete voluto la formula “smart&show”? Adesso però passiamo all’incasso. Felici e contenti (e del domani non v’è certezza).