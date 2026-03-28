Errani e Paolini in finale a Miami, la semifinale dura tre game: Mertens si tocca il petto e si ritira

Non nel modo che avevano sognato, ma comunque avanti. Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale nel doppio femminile a Miami, confermandosi una delle coppie più forti e collaudate del circuito. La semifinale contro la belga Elise Mertens e la cinese Shuai Zhang, però, è durata appena tre giochi, visto che è stata interrotta dopo pochi minuti a causa di un problema accusato da Mertens, che ha portato al ritiro della stessa giocatrice. Per le due azzurre la finale è in programma domenica alle 12.30 locali, le 18.30 italiane, prima dell’inizio della finale del tabellone maschile con Jannik Sinner.
- Miami, Italia in finale con Errani-Paolini, Sinner e Bolelli-Vavassori
- Problema al petto per Mertens, la belga costretta al ritiro nel 1° set
- Il cammino di Sarita e Jas a Miami: finale contro Siniakova e Townsend
Miami, Italia in finale con Errani-Paolini, Sinner e Bolelli-Vavassori
E a proposito di Sinner, con l’exploit di Errani-Paolini e con quello già piazzato da Bolelli-Vavassori nel doppio maschile sono addirittura tre le finali con italiani in campo a Miami. Un dettaglio che testimonia, ancora una volta, il momento eccezionale di tutto il movimento, a prescindere dai singoli interpreti. Se Sinner sta tornando prepotentemente a dettar legge tra gli uomini, Bolelli e Vavassori non hanno mai smesso di lottare per titoli e trofei nel doppio. Errani e Paolini, poi, sono una garanzia. Jas in singolare sta accusando qualche passaggio a vuoto, ma in coppia con Sarita non perde colpi.
Problema al petto per Mertens, la belga costretta al ritiro nel 1° set
La semifinale contro Mertens e Zhang, come anticipato, è durata appena tre game. Errani e Paolini avevano piazzato il break al secondo game, portandosi sul 2-0. Poi però, nel gioco successivo, avevano subito l’immediato controbreak delle rivali. Durante il cambio di campo, l’episodio che per alcuni minuti ha fatto preoccupare tutti: arbitro, pubblico e le stesse giocatrici italiane. Mertens, infatti, s’è portata la mano al petto e non è più rientrata in campo per giocare. Un problema di natura fisica, da valutare e da tenere d’occhio con attenzione nei prossimi giorni.
Il cammino di Sarita e Jas a Miami: finale contro Siniakova e Townsend
Prima finale stagionale, dunque, per le olimpioniche di Parigi, che a Miami sono scattate da numero 1 del tabellone e hanno fatto percorso netto, senza lasciare per strada neanche un set. Proprio come Sinner. Nel primo turno le azzurre hanno piegato Aoyama ed Eikeri, nel secondo Mihalikova e Nicholls, ai quarti Muhammad e Routliffe, sempre con scarti molto ampi. In finale si troveranno la coppia numero 2 del seeding, composta dalla specialista ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend, che in semifinale l’hanno spuntata al super tie-break sul duo brasiliano-canadese Stefani-Dabrowski.