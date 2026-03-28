Errani e Paolini in finale a Miami, la semifinale dura tre game: Mertens si tocca il petto e si ritira

Paura per la belga, costretta a lasciare il campo dopo pochi minuti (in coppia con Zhang) sul 2-1 per le azzurre. Domenica il match per il titolo contro Siniakova e Townsend.

Non nel modo che avevano sognato, ma comunque avanti. Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale nel doppio femminile a Miami, confermandosi una delle coppie più forti e collaudate del circuito. La semifinale contro la belga Elise Mertens e la cinese Shuai Zhang, però, è durata appena tre giochi, visto che è stata interrotta dopo pochi minuti a causa di un problema accusato da Mertens, che ha portato al ritiro della stessa giocatrice. Per le due azzurre la finale è in programma domenica alle 12.30 locali, le 18.30 italiane, prima dell’inizio della finale del tabellone maschile con Jannik Sinner.

Miami, Italia in finale con Errani-Paolini, Sinner e Bolelli-Vavassori

E a proposito di Sinner, con l’exploit di Errani-Paolini e con quello già piazzato da Bolelli-Vavassori nel doppio maschile sono addirittura tre le finali con italiani in campo a Miami. Un dettaglio che testimonia, ancora una volta, il momento eccezionale di tutto il movimento, a prescindere dai singoli interpreti. Se Sinner sta tornando prepotentemente a dettar legge tra gli uomini, Bolelli e Vavassori non hanno mai smesso di lottare per titoli e trofei nel doppio. Errani e Paolini, poi, sono una garanzia. Jas in singolare sta accusando qualche passaggio a vuoto, ma in coppia con Sarita non perde colpi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Problema al petto per Mertens, la belga costretta al ritiro nel 1° set

La semifinale contro Mertens e Zhang, come anticipato, è durata appena tre game. Errani e Paolini avevano piazzato il break al secondo game, portandosi sul 2-0. Poi però, nel gioco successivo, avevano subito l’immediato controbreak delle rivali. Durante il cambio di campo, l’episodio che per alcuni minuti ha fatto preoccupare tutti: arbitro, pubblico e le stesse giocatrici italiane. Mertens, infatti, s’è portata la mano al petto e non è più rientrata in campo per giocare. Un problema di natura fisica, da valutare e da tenere d’occhio con attenzione nei prossimi giorni.

Il cammino di Sarita e Jas a Miami: finale contro Siniakova e Townsend

Prima finale stagionale, dunque, per le olimpioniche di Parigi, che a Miami sono scattate da numero 1 del tabellone e hanno fatto percorso netto, senza lasciare per strada neanche un set. Proprio come Sinner. Nel primo turno le azzurre hanno piegato Aoyama ed Eikeri, nel secondo Mihalikova e Nicholls, ai quarti Muhammad e Routliffe, sempre con scarti molto ampi. In finale si troveranno la coppia numero 2 del seeding, composta dalla specialista ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend, che in semifinale l’hanno spuntata al super tie-break sul duo brasiliano-canadese Stefani-Dabrowski.