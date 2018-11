Errori arbitrali, Pistocchi pro Toro: "Che arroganza"

Maurizio Pistocchi scende in campo per il Toro. Il popolare giornalista e opinionista tv dalle pagine del suo profilo Twitter riflette con disincanto sugli errori arbitrali che hanno afflitto i granata in questa prima parte di campionato e non manca di sottolineare la disparità di trattamento nei confronti di altre squadre.

IL TWEET – “Al Torino – cinguetta Pistocchi – la squadra più danneggiata dagli errori arbitrali nelle prime 10 giornate, se protesta espellono Mazzarri, se Cairo alza la voce rimandano Rocchi (che l’anno scorso fece disastri in Samp-Toro). L’arroganza”. Pochi giri di parole, insomma, e concetto ribadito con fermezza. Nel mirino, questa volta, ci sono i designatori e l’intera classe arbitrale.

GLI ERRORI – Nelle prime giornate di campionato, del resto, il Toro è stata effettivamente una delle squadre più tartassate. A cominciare dalla prima giornata, quando Mazzarri e i giocatori granata lamentarono la mancata concessione di un rigore per contatto in area su Iago Falque. Gli episodi si sono succeduti poi nelle successive giornate di campionato – clamorose le sviste a Udine – spesso accompagnate dagli inviti dei direttori di gara a Mazzarri a lasciare anzitempo il terreno di gioco.

IL PRECEDENTE – Anche l’anno scorso la sfida tra Sampdoria e Torino fu diretta da Rocchi. Che finì nell’occhio del ciclone per alcune decisioni penalizzanti nei confronti dei granata, come l’espulsione di Acquah, dello stesso Mazzarri, e i mancati rossi a Ramirez e Murru. Insomma, un precedente scottante. Che l’attento Pistocchi ricorda bene.

