Erzurum è fuori dai giochi

Il sogno di Milano e Cortina di ospitare le Olimpiadi invernali che andranno in scena nel 2026 si fa più concreto.

L'Esecutivo del Cio ha escluso quella che sembrava la principale candidata a ospitare i Giochi, vale a dire la città turca di Erzurum. Lo ha annunciato il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach. La conferma è arrivata anche dalle parole di Juan Antonio Samaranch junior, vice presidente del Cio stesso: "Il livello degli investimenti per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali è altissimo – ha tenuto a sottolineare -. Noi pensiamo che la Turchia sia in grado di raggiungerlo, ma è ragionevole che si pensi a una data più lontana. Insomma non ora. Inoltre va detto che Erzurum non ha esperienza di organizzazione dei Giochi e questo, non lo si può nascondere, è un handicap".

Per l’organizzazione dell’evento restano quindi in corsa, oltre al duo Milano-Cortina, la canadese Calgary e la capitale svedese Stoccolma.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 15:10