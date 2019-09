Esclusione Immobile, De Martino alza la voce

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il direttore della comunicazione del club biancoceleste Stefano De Martino ha parlato della questione legata a Ciro Immobile: "Qualcuno, sul piano mediatico, sta continuando a gestire la questione Immobile in maniera grossolana e cialtronesca. Ormai ci cascano in pochi perché i tifosi laziali hanno capito che chi commenta di Lazio non ha più credibilità in certi casi perché le visioni sono sempre negative quando gli elementi non sussistono".

"Spesso si viene criticati perché non vengono utilizzati tutti i calciatori a disposizione, ma il tecnico è chiamato ad attingere da ogni risorsa perché la Società crede nella bontà. Il suo procuratore quando giochiamo a Milano è spesso con noi ed ha anche pranzato con noi, insieme ad altri procuratori che sono stati in nostra compagnia, ma non per affrontare problemi".

"Il rapporto tra Immobile e Inzaghi va oltre il campo da gioco ed è molto particolare, poi è chiaro che un calciatore come Ciro non vorrebbe mai uscire dal campo. La sua reazione è stata scomposta, ma aveva capito subito del suo errore. All'interno della Società ci sono dei meccanismi che vanno rispettati, ma la sua esclusione dalla gara di ieri non è legato a quanto accaduto con il Parma" ha concluso De Martino.



SPORTAL.IT | 26-09-2019 15:01