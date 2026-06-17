“Un’esperienza incredibile. Ho avuto un’accoglienza fantastica, arrivavo dal Chievo, dove avevo fatto molto bene. Ero ricercato da diverse squadre, ma Zamparini fece di tutto per acquistarmi . Ho vissuto due anni in rosanero, nonostante la rottura del crociato alla seconda stagione, ma ho un ricordo bellissimo del Barbera e della sua atmosfera da Champions League”.

Difensore roccioso, in attività sino al 2019, ha vestito la maglia rosanero nei gloriosi anni del presidente Zamparini, dopo aver vissuto un lungo periodo nella Verona clivense, piazza con la quale ha ottenuto il maggior numero di presenze . Ai nostri microfoni, l’ex calciatore, oggi opinionista di Rai Sport, ha parlato dei suoi anni in Sicilia e in Veneto, toccando diverse tematiche, tra cui i giovani, il futuro del calcio italiano e il Mondiale.

Una lunga carriera in giro per l’Italia, partendo da Torino, in piazze prestigiose e importanti come Palermo, Vicenza, Bologna, Perugia, Andrea Mantovani ha disputato 190 partite del campionato di Serie B, mettendo a tabellino ben sette reti e quattro assist .

Ha giocato anche a Vicenza, una neopromossa di questa B.

“A Vicenza ho avuto due esperienze, nel 2015 e nel 2019. Altra piazza molto calorosa, con il quale ho un ottimo rapporto. Ho chiuso la carriera con la proprietà di Renzo Rosso, in un progetto giovane ma ambizioso. È stato un bell’anno, ma ho chiuso nel migliore dei modi a 35 anni”.

Lei ha vissuto la Serie B in diverse fasi della sua carriera.

“Sì, ho iniziato a 19 anni alla Triestina. A Torino ho vinto i play-off, con una grande cavalcata e una squadra eccezionale, fatta di tanti ragazzi del settore giovanile. Durante l’estate è arrivato il fallimento, qualcosa di incredibile per una piazza come quella granata, e ognuno ha preso la propria strada. La Serie B me la sono ritrovata con il Chievo, con il quale ho vinto il campionato con record di punti, battuto soltanto dal Palermo qualche anno più tardi, battagliando con squadre importanti come Lecce e Bologna. A fine carriera ho giocato a Perugia, a Novara, con Baroni in panchina, dove ho disputato due anni e mezzo non riuscendo a trovare la promozione in Serie A, e a Vicenza”.

Mantovani: “Dal Palermo mi aspetto acquisti mirati”

Un parere sulla stagione appena conclusa del Palermo e cosa si aspetta dal futuro rosanero?

“La stagione del Palermo è stata altalenante. Le battute d’arresto hanno reso difficile il cammino. A larghi tratti è stata esaltante e con un allenatore come Inzaghi non può essere altrimenti. C’è una società forte, che sta investendo tanto. Ora ci riproverà, ma dovrà superare l’amarezza dei play-off, dell’andata di Catanzaro e di un treno che poteva essere quello buono. Mi aspetto un Palermo protagonista con un piano chiaro e con acquisti mirati, perché la base è molto buona”.

E, invece, cosa si aspetta dal Vicenza?

“Un anno di consolidamento. Ha un allenatore molto in gamba come Gallo, che sta dando una chiara fisionomia alla squadra con un 3-5-2 fatto di corsa e proposizione. Sarà necessario mantenere i ritmi alti per evitare di ripetere le prestazioni viste in Supercoppa contro il Benevento”.

Mantovani: “Baroni giusto per Verona. Aquilani non sprecherà la possibilità in A”

Lei ha parlato di Baroni, un suo ex allenatore. Di lui si parla come possibile tecnico del Verona. Pensa possa essere l’uomo giusto per i gialloblù?

“Baroni è una persona di grande valore e un allenatore con idee chiare, che sa dare una fisionomia precisa alla squadra. Si base molto sul gruppo, sulla compattezza della squadra, due valori che in un campionato lungo come la Serie B fanno la differenze. Conosce bene la piazza di Verona e secondo me può essere l’uomo giusto per riportare questa piazza in Serie A”.

Con Aquilani ha giocato per alcuni periodi nelle giovanili della Nazionale. Si aspettava una stagione così a Catanzaro?

“Aquilani ha fatto già molto bene a Firenze. Ha avuto le prime esperienze nel calcio vero. È riuscito a creare un’alchimia incredibile e ha fatto una stagione che Catanzaro non vedeva da decenni. Si è meritato questa chance in Serie A. Alberto è un ragazzo ambizioso, con le idee chiare, ma con i piedi per terra. Sta mettendo in pratica le sue idee nel modo migliore possibile. Ha saputo aspettare, sarà bravo a non sciupare la sua prima occasione in Serie A”.

Mantovani: “Baldini ha voluto dare una speranza agli italiani. Faticanti e Vavassori mi hanno fatto un’ottima impressione”

Lei ha fatto tutta la trafila della nazionale nelle giovanile. Nei giorni scorsi l’Under 17 è diventata campione d’Europa. Cosa sta succedendo al calcio italiano e i giovani?

“In Italia, rispetto a tanti altri Paesi – lo vedo anche da commentatore di Rai Sport sulle Under 23 di Juventus, Inter e Atalanta – , i ragazzi vengono considerati giovani a 22 anni. Siamo in controtendenza. Rispetto ad altre nazioni, ma anche considerando la Serie A dei miei esordi – io avevo 18 anni , si è sempre in ritardo. Si punta tanto sugli stranieri e non si vogliono aspettare i ragazzi italiani. L’Italia ha un bacino di utenza incredibile e riesce a imporsi a livello giovanile. Tanti di questi calciatori hanno le ali tarpate. Serve un cambio di mentalità. Bisogna fare come in Spagna e Germania. La Serie B può essere il bacino giusto per valorizzare talenti. Da diversi anni, ormai, i settori giovanili italiani non vengono coltivati a dovere”.

Cosa serve per cambiare questa rotta?

“Penso che le società abbiano alcuni tornaconti nel fare mercato all’estero. Tante volte è giusto farlo perché è il calcio è globalizzato. Credo che si debba partire dalla Serie C e la Serie B. In Serie A vanno date delle regole per valorizzare la nazionale. Stanno mancando i numeri per scegliere i migliori. Stanno mancando i talenti veri, quelli del calibro di Totti e di Del Piero”.



Come ha considerato il gesto di Baldini?

“Baldini ha avuto un’idea chiara, precisa e coerente. Dopo le delusioni di Zenica era meglio dare una speranza al popolo italiano per far vedere che c’è del materiale a cui attingere. Se questa sarà la Nazionale del futuro non lo so, ma sicuramente questi ragazzi hanno dimostrato di avere il fuoco. L’Italia deve ripartire dall’umiltà, dalla concretezza e dalla forza di lavorare sulle piccole cose. Baldini ha dato un segnale importante a tutto il calcio italiano. C’è la necessità di un cambio a livello di sistema”.

Lei ha seguito la Serie C, c’è qualche giovane che l’ha impressionata di più?

“Ne ho visti diversi, soprattutto nelle Under di Juve e Atalanta. Da diversi anni ho visto Palestra. È un 2005 che in un paio d’anni è riuscito ad arrivare in Nazionale. C’è Giacomo Faticanti, della Juventus. Nell’ambiente bianconero credono molto in lui. Ha già 21-22 anni. Credo che nella tabella di marcia sia in ritardo rispetto alle possibilità che gli sono state offerte. È un ragazzo con la testa sul collo, ha una grande intelligenza, con ottimi tempi di gioco. Mi ha fatto un’ottima impressione. Un altro nome è Vavassori. Altro calciatore con delle doti importanti, che messo nelle condizioni giuste può esplodere”.

Mantovani: “Brasile in grande difficoltà”

Qual è la sua favorita al Mondiale?

“Nell’attesa di vedere tutte le nazionali chi non lo è il Brasile, in netta difficoltà. Almeno che non sorprendano tutti è una squadra che avrebbe dovuto dare qualcosa in più. Le favorite sono Spagna, Francia e Argentina. Sono tre nazionali ben allenati e hanno dei collettivi molto coesi”.