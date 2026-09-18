Tra piazze importanti — come Torino e Lazio su tutte — Giancarlo Camolese ha vissuto la cadetteria sia da calciatore che da allenatore, vincendola in entrambe le occasioni. Dalle 141 presenze in campo con le maglie di Lazio, Padova e Taranto, fino alle panchine di alcune delle protagoniste dell’attuale Serie B, abbiamo ripercorso, in esclusiva ai nostri microfoni, alcuni dei momenti più importanti della carriera del tecnico torinese, ampliando poi lo sguardo verso l’attuale campionato tra favorite e outsider.

Dalla promozione a Torino al ricordo della B

Che ricordo ha della sua esperienza a Vicenza?

«A Vicenza ho vissuto due esperienze, sia da calciatore che da allenatore. È una piazza molto bella, ma bisogna arrivarci nel momento giusto; io, purtroppo, in entrambe le avventure sono arrivato in circostanze in cui c’erano delle difficoltà in più”.

Ha allenato in B, ottenendo una promozione in Serie A con il Torino. Cosa si porta dalla sua esperienza in cadetteria?

“A Torino abbiamo vissuto una stagione eccezionale, con un gruppo di ragazzi, fatto di calciatori di qualità, che ha creduto nella proposta. Questo mix di cose, nonostante le difficoltà di un avvio da quartultimi, ha fatto sì che vincessimo il campionato alla penultima giornata. Una bellissima esperienza”.