ESCLUSIVA Bruno Giordano: Ecco cosa deve fare il nuovo ct, ancora non mi spiego perché fui escluso ai Mondiali '86

Una vita per il gol ma con il tocco della classe. Bruno Giordano non è stato solo un goleador ma un’artista del pallone. Piedi da numero 10 e fame da numero 9, alla Lazio come al Napoli. Per Maradona era il brasiliano in più del Napoli, una stella italiana tra le stelle sudamericane. Dall’11 giugno è iniziata la sua avventura da opinionista a Dribbling Mondiali, tutti i giorni alle 14.00 su Rai2, e intervistato in esclusiva da Virgilio Sport l’ex attaccante romano si lancia in pronostici e non solo.

L’atmosfera di Dribbling l’ha coinvolta?

“Ieri c’è stato il via di Dribbling Mondiali su Rai2, c’è comunque tanto entusiasmo anche senza Italia. Quando si parla di calcio e del Mondiale c’è sempre una bella atmosfera. Le prossime partite saranno sempre più. Con Simona Cantoni e Paolo Paganini c’è grande collaborazione, soprattutto con Fabrizio Failla che cura il programma per assicurare un servizio importante dedicato a tutti gli sportivi.”

Eppure lei un Mondiale non l’ha mai giocato, pur essendo tra i più forti in circolazione…

“Nell’82 quella squalifica assurda mi negò di poter partecipare ad un mondiale storico, poi mi ero ricostruito il mio spazio ma la delusione di non partecipare a quello dell’ 86 fu tanta dopo un anno al Napoli con Maradona ed essendo titolarissimo in Nazionale fino ad un mese prima delle convocazioni. E’ prevalso un senso di riconoscimento nei confronti di Paolo Rossi, dopo aver vinto il Mondiale precedente. Vialli e Galderisi furono scelti, io ci sarei potuto essere senza problemi in quel momento”.

Questo Mondiale a 48 squadre può essere un handicap per lo spettacolo con partite troppo squilibrate?

“Verranno infranti tanti record a livello di gol, sarà un Mondiale molto allargato che però farà emergere ancora più distacco tra le big contro le piccole. Mi aspetto partite da 7-0.”

Per la terza volta l’Italia fallisce l’appuntamento, lei cosa farebbe per rilanciare tutto il movimento?

“Iniziamo a rivoluzionarlo dal basso, da Coverciano che inizi a dettare una linea ben precisa sui settori giovanili: imporre alle società professionistiche di investire tanto su allenatori e giocatori italiani. Passa tutto da lì. I ragazzi hanno bisogno di figure di rappresentanza serie, di allenatori che possano insegnare veri gesti tecnici. All’interno delle società servono ex giocatori che hanno fatto questo in carriera”.