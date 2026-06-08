“Sicuramente è un premio a questi ragazzi. Baldini guarda tanto il lato umano, anche a Vicenza operava così . Cerca di far giocare bene le proprie squadre, ma credo che sia uno dei pochi a puntare ancora sull’aspetto umano”.

Lei è un simbolo del campionato cadetto, quanto le ha fatto piacere vedere giovani della Serie B vestire la maglia azzurra della nazionale maggiore?

Intercettato al Festival della Serie A, l’ex attaccante di Vicenza e Napoli ha parlato, in esclusiva ai nostri microfoni, della squadra veneta , con il quale ha raccolto ben 285 gettoni, mettendo a segno ben 81 reti , e della giovane nazionale di Silvio Baldini.

Schwoch: “Dal Vicenza mi aspetto un campionato tranquillo”

Cosa si aspetta dal Vicenza dopo un campionato come quello della passata stagione?



“Mi aspetto un campionato tranquillo, dove il Vicenza può dire la sua. Non bisogna illudersi, perché il ritorno in Serie B non è mai facile, e imbastire subito una rosa un po’ più competitiva. Io penso che già siano a buon punto. Con due o tre elementi si andrebbe a puntellare un gruppo già interessante, per provare a far bene anche tra i cadetti. Spero di vedere tante partite e di non vedere più il Vicenza retrocedere”.

Siamo lontani, c’è il mercato, c’è l’estate, ma visto il campionato precedente, quale potrebbe essere la sorpresa della prossima Serie B?

“Il Vicenza. Torna in Serie B dopo tanti anni, con un pubblico importante, spero proprio che siano i biancorossi”.