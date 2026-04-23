Escort e calciatori, Leao furioso: “Non sono coinvolto”. I giocatori delle big italiane tirati in ballo come “parole chiave”

Il giocatore del Milan si difende sui social dopo che il suo nome è stato tirato in ballo sui media riguardo l’inchiesta della Procura di Milano su un giro di prostituzione

Nomi che finiscono in prima pagina, troppo frettolosamente. L’inchiesta della Procura di Milano su un giro di prostituzione rimbalza anche sul calcio italiano, anche se al momento non c’è nessun calciatore indagato. Ma la voglia di notizia porta alla pubblicazione di nomi, come quello di Rafael Leao, e genere un effetto a catena. Un effetto che al calciatore del Milan non è piaciuto affatto come ha fatto capire da un suo post sui social.

L’inchiesta escort

La Procura di Milano ha dato il via a un’inchiesta su un giro di prostituzione di escort. La notizia ha fatto subito scalpore visto che sin dalle prime ore è stata segnalata anche la presenza di calciatore tra i potenziali “clienti”. L’inchiesta però non riguarda né i calciatori né le stesse escort in quanto l’acquisto di prestazioni sessuali in Italia non costituisce reato se esercitata da maggiorenni consenzienti e per lo stesso motivo non sono indagate neanche le escort. A scatenare l’inchiesta della Procura è il reato di sfruttamento, quindi le terze parti coinvolte che guadagnano su queste transazioni. Ma la notizia che ha portato anche a perquisizioni e sequestri è detonata come una bomba quando è emerso anche il possibile coinvolgimento di calciatori.

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La presa di posizione di Leao

Nomi che circolano, spesso senza le verifiche del caso e senza che gli stessi calciatori risultino come potenziali indagati. L’inchiesta sulle escort rischia di scatenare un putiferio senza fine con “colpevolezze” affibbiate senza neanche un processo. E il calciatore del Milan, Rafael Leao non ci sta. Il portoghese ha deciso di usare i social per esprimere la sua estraneità ai fatti e per promettere battaglie legali: “In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso sui siti, social e giornali in riferimento a un’inchiesta della Procura di Milano. Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta. Non sono coinvolto e non ho commesso nessun reato. Invito tutti a evitare di associare il mio nome a questa situazione in modo arbitrario o superiate, senza attenzione per la verità e rispetto per la vita privata. Prima che calciatori siamo persone con una famiglia e una reputazione. Per questo ho già dato mandato al mio legale di tutelarmi in ogni sede nei confronti di chi continuerà a diffondere notizie false o lesive della mia reputazione”.

I calciatori come “parole chiave”

Nei giorni scorsi sia il Giornale che l’Ansa hanno cominciato a pubblicare i nomi dei calciatori, in attività e non, che figurano nei documenti della Procura. Il grande equivoco è rappresentato dal fatto che per l’analisi sui cellulari nel corso delle attività tecniche, la Procura ha indicato circa 60 cognomi di giocatori nelle vesti di “parole chiave”, elementi quindi che diventano da cercare nel materiale raccolto con intercettazioni e sequestri ma non per questo direttamente coinvolti nella vicenda. Da una parte i media italiani che provano a raccontare la notizia, dall’altra la necessità di evitare di “sbattere il mostro in prima pagina” ma il risultato però almeno nella percezione del pubblico è quantomeno criticabile. Una vicenda molto delicata che rischia di creare grandi problemi come evidenziato dallo stesso Leao, soprattutto se non si presta la necessaria attenzione a quanto emerge dai documenti, che per giunta in questa fase dovrebbero essere ancora in parte secretati.