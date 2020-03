Esempio Juve non convince tutti: Complimenti per cosa?

Ha fatto da apripista ed è credibile che gli altri club le verranno dietro. La Juve è stata la prima società a raggiungere un accordo per la riduzione degli stipendi ai giocatori, ancor prima dell’incontro fissato per domani e che si preannuncia infuocato. Una mossa inevitabile alla luce degli effetti dell’emergenza legata al corona virus, con gli introiti che stanno andando in fumo (dai diritti tv al merchandising oltre agli incassi del botteghino).

Il comunicato del club

La Juve ha fatto sapere, per rispetto anche agli azionisti, le modalità dell’intesa che prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. “Nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti. Gli effetti economici e finanziari derivanti dall’intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull’esercizio 2019/2020”.

Piano con i complimenti

Se sui social tanti tifosi hanno applaudito all’iniziativa, c’è anche chi prende le distanze: “Bravi i giocatori e brava la Juve, però questo non è un gesto di beneficenza come qualcuno vuol far passare ma si tratta di un accordo dipendente/datore di lavoro a beneficio esclusivo della Juve” o anche: “Io penso che li abbiano congelati in attesa di capire quello che sarà di questa stagione”.

Buoni e cattivi

C’è chi scrive: “Ma complimenti de che? Mica lo capisco. Allora se un giocatore di profilo basso con una carriera corta magari il primo anno di serie A e con uno stipendio nettamente più basso tipo Spal, Lecce o magari di serie B non rinuncia ai suoi stipendi che è un farabutto?”.

Max e Damiano

Fioccano le reazioni: “Scommetto che Massimiliano Allegri che è attualmente è sotto contratto non ha rinunciato proprio a un bel niente” o anche: “A mio avviso, è il conclamato fallimento del sindaco dei calciatori guidato da Damiano Tommasi“.

Applausi bipartisan

Infine c’è il fronte di chi è rimasto colpito dall’iniziativa e non si tratta solo di juventini: “Bravi!, un grande gesto di umanità, io sono napoletano, e di grande sportività, senza odio e rancore, dovrebbero fare questo tutte le società, complimenti di nuovo, Bravissimi” e infine: “Orgoglioso dei ragazzi che hanno dimostrato grande senso di responsabilità, prendano esempio gli altri calciatori della serie A”.

SPORTEVAI | 29-03-2020 08:52